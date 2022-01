Bij De Pindakaaswinkel in Oost vieren ze Nationale Pindakaasdag

Beeld Shutterstock

Wat vieren we maandag precies, het bestaan van pindakaas?

“Het bestaan van de pinda, want dat is een fantastische vrucht, die goed voor de pinda-eter is. De pinda zit vol eiwitten en goede vetten, is goed voor de stikstof in het milieu en is bovendien heel erg lekker. Dit is de dag waarop pindakaas mag worden gevierd. Ikzelf vier het met een desemboterham met een krokante korst van de warme bakker met daarop roomboter en onze pindakaas knoflook-gebakken ui, mijn niet-zo-doorsnee favoriet.”

Verwacht u maandag een recordomzet?

“Wij zijn open, dus alle pindakaasfans zijn maandag welkom.”

Hoe smaakt goede pindakaas?

“Naar heel veel pinda, mooi gebrand en goed gemalen.”

Zijn alle pinda’s gelijk of zijn sommige pinda’s gelijker dan andere?

“Pinda’s komen overal vandaan: uit Afrika, veel uit China en Azië, uit de VS. Voor onze pindakaas gebruiken we het liefst Argentijnse pinda’s, maar dat wil niet per se zeggen dat die los, uit het vuistje, ook het lekkerst zijn.”

Hoeveel pindakaas eet u?

“Wel veel. Ik ben in de pindakaas begonnen omdat ik heel erg fan van de pinda ben. Ik ben nooit klaar met de pinda, elke keer als ik pinda eet, word ik dolgelukkig. Je kunt me gerust voor ontbijt een boterham met pindakaas geven, tussen de middag weer, en dan heb ik ’s avonds nog echt trek in een sateetje. Ik zal niet zeggen dat je van pindakaas een pot per dag moet eten, alles met mate, maar ik heb nog nooit een diëtist horen zeggen dat je te veel pindakaas kunt eten.”