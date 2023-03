Bij de patisserie Rose & Vanilla haal je melk- en glutenvrije gebakjes

Beeld Hannah Bults

Een plek waar mensen samen kunnen genieten van een scala aan gebakjes, ongeacht de beperkingen waar ze vanwege hun voedselallergieën of -intoleranties aan gebonden zijn. Dat willen Daphne Giesberger (52) en haar man Erik de Wit (52) creëren met de patisserie Rose & Vanilla. “We zijn begonnen uit pure noodzaak. Al onze kinderen kunnen niet tegen melk en onze dochter bleek ook nog glutenallergie te hebben. We konden bijna geen eetplekken vinden waar we met ons hele gezin uit dezelfde vitrine konden kiezen,” zegt Giesberger.

Ze besloot zelf taarten te gaan bakken voor haar kinderen. Toen bleek dat de baksels in de smaak vielen, bracht Giesberger ze langs bij bakkerijen in de buurt. Niet snel daarna openden ze hun eerste Rose & Vanilla-winkel in Utrecht. “Dat we nu ook een vestiging openen in Amsterdam voelt als thuiskomen, wij hebben hier om de hoek nog samengewoond toen we studeerden.”

De taarten zijn allemaal melk- en glutenvrij en vaak ook veganistisch. Zo heb je de chocolade-kokostaart, waarvoor ze pure chocola in een fabriek in Ecuador laten produceren. “Daar stond de enige fabriek die ons kon verzekeren dat de chocola 100 procent melkvrij was,” zegt De Wit. Hij heeft zelf in het verleden gewerkt bij Solidaridad, een organisatie die zich inzet voor duurzame productieketens. “We vinden het hier ook belangrijk waar onze producten vandaan komen. We halen bijvoorbeeld veel ingrediënten lokaal, zoals appels uit de Flevopolder en biologische eieren bij een boer uit Utrecht.”

In de week van 21 maart opent Rose & Vanilla officieel, maar je kunt nu al binnenlopen voor een glutenvrije brownie of worteltaart.

Rose & Vanilla Eerste Constantijn Huygensstraat 74, West Prijzen Rose & Vanilla verkoopt petitfours (€1,75), kleine gebakjes (€4,50), zes- (€22,50) en twaalfpersoonstaarten (€40). Uitje Binnenkort kun je ook bij Rose & Vanilla terecht voor een high tea of lunch met vrienden of familie. Opvallend De combinatie van een Amsterdamse School-plafond, glas-in-loodramen en een moderne vitrine.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.