Bij De Margaritabar komen de cocktails van de tap en kun je ’s avonds dansen

Beeld Dingena Mol

“Echt goed traditioneel Mexicaans eten kan maar op weinig plekken in de stad, daar wilden we verandering in brengen,” zegt Enzo de Groot (31). Samen met Aram Alon (35) runt hij De Margaritabar. Alon, die ook eigenaar is van het ernaast gelegen Tacos & Tequila, reist vaak af naar Mexico om zo inspiratie op te doen voor het eten op de kaart. Vaste ingrediënten die vaak terugkomen zijn limoen en koriander.

Al het eten en drinken is vers en er wordt veel geëxperimenteerd. Zo maken ze tequilamayonaise en zijn er cocktails op de tap te verkrijgen, zoals een Mexicaanse espresso martini, paloma en margarita. Op de kaart staan onder andere verschillende ceviches (€14), empanada’s (€9) en taco’s (€5). De tortilla’s zijn van echte Mexicaanse receptuur, namelijk van maïs.

Als je bij De Margaritabar bent, voelt het alsof je je in een ander werelddeel bevindt en niet in het centrum van het drukke Amsterdam. Donkergroen, rood en blauw nemen de overhand, en zorgen voor een warme plek. Waar je ook kijkt, zijn er planten te zien: in de hoek, aan het plafond of geschilderd op de muur. “Hier gebeurt echt van alles, op elke plek is iets anders te zien,” zegt De Groot.

’s Avonds gaan de tafels opzij en kan er gedanst worden op Latijnse muziek. Binnenkort kunnen bezoekers zich opgeven voor een cocktailtraining, of een mescal- en tequilaproeverij. “De mensen die hier komen, zitten er vaak een paar uur, die vinden het hier heel fijn.”

De Margaritabar Lange Leidsedwarsstraat 71A, Centrum Opvallend Er staan acht verschillende margarita’s op de kaart. Elke is anders, maar ze bevatten allemaal tequila. Sommige cocktails komen uit de tap. Toekomst De Groot en Alon zijn momenteel bezig met het produceren van hun eigen tequila. Voorganger Voorheen zat er een Braziliaanse grill, San Rodizio.

