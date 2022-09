Bij de Amsterdamse Tandarts heeft iedereen een stralende glimlach

De Amsterdamse Tandarts wordt bestierd door Ai Lien Oei (33) en haar team van veertien collega’s, allemaal vrouw, jong en van verschillende nationaliteiten. Hun piepkleine praktijk in het stadscentrum groeit hard. ‘Het voelt hier als mijn tweede huis.’

De piepkleine keuken van De Amsterdamse Tandarts doet ook dienst als kleed­kamer en wordt door alleen een schuifdeurtje gescheiden van de receptiebalie en sterilisatieruimte waar alle instrumenten worden gereinigd. Mondhygiënist Pum Beijk (24) trekt na de lunch haar werk­kleding aan, een vrolijk roze pak: “We ­hebben allemaal twee sets om in te werken: een roze, blauwe en ­mintgroene outfit. Die kleur heeft niks te maken met het werk wat we doen, aan hiërarchie doen we hier op de praktijk niet.”

Toen tandarts Ai Lien Oei in 2019 de praktijk, met twee behandelkamers, aan de Nieuwe Prinsengracht overnam van twee vrouwelijke tandartsen, was ze nog in haar eentje. “Ik deed alles zelf, van patiënten behandelen tot de balie en de administratie en de schoonmaak en ­sterilisatie. Snel kreeg ik hulp van een tandarts in opleiding die kwam assisteren en een ­stagiaire. Daarna ging het hard.”

Inmiddels werkt ze er met een team van veertien vrouwen: vier ­tandartsen, twee mondhygiënisten, een preventie-assistent en zeven tandarts-­assistenten. Allemaal zijn ze jong, knap én van diverse afkomsten. “Ik selecteer daar niet bewust op, het gaat vanzelf. Belangrijk vind ik het dat iedereen die hier werkt sociaal en open is, en eigen initiatief toont. Er werken hier nu allerlei nationaliteiten: Nederlands, Iraans, Afghaans, Turks, Marokkaans, Ghanees en Eritrees. Ik zie geen kleur, misschien omdat ik met verschillende ­culturen ben opgegroeid. Mijn vader is Chinees en mijn moeder is half Surinaams-half Nederlands.”

TikTokfilmpjes

Een man erbij ziet Oei alleen niet zitten. “Ik besef dat dit natuurlijk discriminatie is, maar zoals het nu gaat voelt het als een goede symbiose. We kunnen heel hard lachen samen en ook lekker zeuren, over typische vrouwenzaken.”

Bijzonder: op het logo van de praktijk prijkt een 19de-eeuwse tandarts, een man. “Ik krijg er wel opmerkingen over van ­patiënten, die het niet vinden passen bij een praktijk met alleen maar vrouwen, maar ik vind dat contrast juist grappig.”

Eigenaar en tandarts Ai Lien Oei. Beeld Marjolein van Damme

Ze passen hooguit met vier personen in het keukentje, de totale praktijk is slechts 55 vierkante meter groot. Maar tijdens de dagelijkse switch in het rooster staan ze er regelmatig met z’n achten. En ja, dan is het dus een gezellig kippenhok. Verhalen over het weekend worden uitgewisseld, make-up wordt nog even snel bijgewerkt en sommige meiden maken TikTok-filmpjes van elkaar. “We werken allemaal heel hard om de beste zorg te leveren, maar we hebben zoveel plezier samen dat het eigenlijk niet aanvoelt als werken,” zegt Oei, die tijdens een hardloopevenement afgelopen zomer haar enkel brak en in het gips en op krukken door de praktijk beweegt. “Ik ben een heel actief persoon, dit is niks voor mij. Het meeste werk, de minder leuke klusjes, doe ik nu vanuit huis. Want de beperkte ruimte en de ­trapjes zijn niet te doen op krukken.”

Flossen versus stoken

Naar personeel hoeft ze nooit te zoeken. Ze komen via via bij haar binnen, maar ook social media hebben geholpen om meer zichtbaarheid te krijgen. Oei post op Instagram vlogs over hoe je je gebit het beste kunt reinigen en deelt er tips en ­feitjes, over tandenpoetsen, ochtendadem en flossen versus stoken. Tandartsassistent Sibel Yilmaz (25) en preventiemedewerker Maral Tajari (25) buigen zich over het TikTok-gedeelte. Tajari: “Dat is vooral Sibels ding, ik help mee. Het zijn grappige filmpjes, voor de jongere doelgroep. We laten zien hoe het eraan toegaat op de praktijk.”

De tandartsen maken er geen geheim van dat ze aandacht aan hun uiterlijk besteden. “Ik denk dat het ook nieuwe patiënten aantrekt,” zegt Oei. “Goede zorg staat voorop, maar we zitten ook vol omdat we er ook verzorgd uitzien en plezier ­uitstralen. De oudere patiënten moesten in het begin wat aan ons wennen, zo’n multiculturele groep meiden, maar inmiddels vindt iedereen het leuk.”

Tandartsassistent Maral Tajari en preventiemedewerker Sibel Yilmaz. Beeld Marjolein van Damme

Patiënt Jeroen (53), in de stoel bij de mondhygiënist, beaamt dat: “Ik kom hier al sinds 2001, toen nog bij de vorige tandartsen. Nu neemt de jonge generatie het over. En het moet gezegd, het zijn allemaal prachtige creaties van onze lieve Heer.”

Het patiëntenbestand is de laatste tijd flink aan het verjongen, ziet Oei. “Steeds meer twintigers en dertigers schrijven zich in.” Dat is goed nieuws, want door corona kwam bij veel Amsterdammers de klad in het tandartsbezoek. “Toen we tussen lockdowns tijdelijk open mochten, hadden we wel twintig wortelkanaalbehandelingen in één week.”

Gebitsproblemen

Kinderen, de grootste groep met tand­problemen in Amsterdam, ziet ze wat ­minder vaak in de praktijk. Volgens cijfers van Vektis, het kennisinstituut voor de Nederlandse zorgsector, is 29 procent van de Amsterdamse kinderen in 2020 niet naar de tandarts gegaan, versus een landelijk gemiddelde van 23 procent. “Zo zonde. Kinderen zijn gratis meeverzekerd tot hun achttiende. En door wél naar controles te gaan, kun je je een hoop ellende aan het gebit besparen. Wij ­proberen een bezoek aan de tandarts ook om die reden zo leuk mogelijk te maken, met geïnteresseerd en vriendelijk personeel dat alles heel ­duidelijk uitlegt, met leuke pakjes en een opgefriste praktijk. Wie hier in de stoel ligt kijkt niet naar een systeemplafond, maar naar een foto van een strakblauwe lucht.”

Mondhygiënist Beijk maakt zich druk om de kwetsbare ouderen, die ook veel in de praktijk komen. “Zij krijgen meer te maken met gebitsproblemen en door c­­orona is er een gat ontstaan dat we nu moeten zien te dichten.”

In het gangetje wacht een dame van 72 jaar tot ze wordt opgeroepen door de tandarts. “Ik ben gepensioneerd, en ik maak me veel zorgen over hoe ik de tandartskosten moet betalen van mijn AOW. Bij mijn verhoogde ziektekostenpremie van 200 euro per maand dekt de verzekering maar tot 500 euro per jaar aan tandartskosten. De rest moet ik uit eigen zak betalen. Vorig jaar alleen al was dat een paar duizend euro. Vrienden met geld hebben implantaten, maar dat kan ik niet ­betalen.”

Oei merkt ook dat mensen die het financieel moeilijk hebben geen afspraak meer maken, zelfs niet voor de controles. “Wat we nu vaker doen, is de kosten spreiden over twee verzekeringsjaren, zeker als er veel moet gebeuren. We willen voorkomen dat de gebitsproblemen verergeren.”

Bij de balie staat vader Daan met zijn dochtertje. “Ik zit eigenlijk bij een andere praktijk, maar daar was geen plek, en Puck heeft twee gaatjes waar ze echt veel last van heeft. Ai Lien en ik kennen elkaar al lang en ze was zo aardig om haar te behandelen voor we morgen op vakantie gaan.”

De jonge patiënt moet huilen als ze een verdoving krijgt, maar na afloop staat ze stralend buiten met een glimmende plastic ring om haar vinger. Een cadeautje van tandarts Ineke ­Hendrikse (28): “Omdat je zo dapper bent geweest!” Vader Daan laat en passant ook even zijn gebit na­kijken door Oei, die ook nog vier dagen per week als tandarts actief is.

Tandarts Ineke Hendrikse en patiënt Puck. Beeld Marjolein van Damme

Afgevijlde stompjes

Oei werkte na haar studie jarenlang als tandarts in praktijken in Zoetermeer, ­Gouda en Amstelveen voor ze voor zichzelf begon in haar woonplaats Amsterdam. Midden in het centrum, aan de Nieuwe Prinsengracht. “De vragen van Amsterdammers zijn een stuk diverser en de ­patiënten zijn hier mondiger. Ze willen de gezondheid van hun gebit graag verbeteren, maar zijn ook geïnteresseerd in esthetiek. Heel populair nu onder volwassenen zijn doorzichtige plastic beugels, die worden gecombineerd met het opnieuw opbouwen van versleten tanden met vulmateriaal, om verdere slijtage van tanden en kiezen te voorkomen.” Oei is geen fan van facings, een trend die je nu veel op social media voorbij ziet komen. “Veel mensen laten nu van die véél te witte, glimmende legoblokjes op afgevijlde stompjes zetten. Ik wil gebitten heel graag mooier maken, maar wel op de meest natuurlijke manier en zonder schade aan het eigen gebit.”

Het is de tweede dag van stagiair-tandartsassistent Soukaina Elmarzkioui (19). In de pauze eet ze een broodje uit haar lunchtrommel. “Mijn mentor op het Nova College tipte deze praktijk als stageplek. Mij maakt het niks uit, met vrouwen of met mannen werken, maar we babbelen wel lekker met elkaar.”

Preventie-assistent Sil van Leijden (23) warmt haar kikkererwtensoep met geroosterde gegrilde groenten op in de magnetron. “Ik volgde dezelfde opleiding en liep daarna hier stage, daarom tipte mijn ­mentor Soukaina om hier te komen. Na mijn stage ben ik hier gebleven, net als Senay – de kans bestaat dat Soukaina ook niet meer weg wil. Voor mij voelt het hier als mijn tweede huis, mijn collega’s zijn ook allemaal vriendinnen geworden.”

Tandarts Maaike Broekman (31) komt net na de lunch binnengelopen, ze begint zo aan haar dienst. “Dat ik met een koffie door de stad naar mijn werk kan wandelen en iedere keer weer de Magere Brug over mag steken, vind ik echt een cadeautje.”

De praktijk is in korte tijd zo snel gegroeid dat Oei denkt aan uitbreiding: een tweede vestiging. Sterker nog, eerder dit jaar had ze al bijna iets gevonden. “Maar het voelde toch niet goed,” zegt ze. “Dus heb ik het op het laatste moment niet gedaan. Het komt als het komt, is nu mijn instelling, maar wel binnen nu en drie jaar. En ook weer in de binnenstad van Amsterdam.”