Bij Curly Hair Spa leggen ze je krullen in de watten: ‘Het is echt maatwerk’

Beeld Daphne Lucker

Dankzij de glazen gevel zie je vanaf de straat het plafond vol ornamenten. Aan dat authentiek gekrulde plafond hangen moderne, ronde lampen, die verderop in het pand ook spiegels omlijnen. Waar eerder een kaaswinkel zat, zit nu een spa voor krullend haar.

De Curly Hair Spa is de eerste flagshipstore van Curlygirlmovement, een in 2014 door Shamilla Bunsee (33) opgezet platform. Het platform begon als blog. Daarna volgden behandelingen aan huis, later bij haar thuis op de gang: “Tijdens het haren wassen, keken klanten naar de trap.”

In 2016 besloot Bunsee eigen producten te ontwikkelen, de eerste waren de Curl Styling Milk (€18,95) en Curl Defining Gel (€16,95). Ondertussen zijn er negen producten ontwikkeld. Alle zonder parabenen, sulfaten en siliconen: te zien én uit te proberen in de locatie op het Rokin.

“We knippen niet. Het draait om educatie en verzorging.” Dat toont zich ook in de twee delen van de locatie: voorin de winkel met interactieve schermen en tutorials van de producten, achterin de spa waar klanten een haarbehandeling kunnen krijgen (€100). Deze begint met een consult over de haargeschiedenis. Op basis daarvan wordt samen met de klant een treatment gekozen: proteïne, hydratatie of detox. “Het is echt maatwerk, want elke krul is uniek.”

Bunsee is blij dat er in het Amsterdamse winkelstraatbeeld nu aandacht is voor krullen. “Als je om je heen kijkt hebben veel mensen krullend of golvend haar, maar tot nu toe werd het nergens vertegenwoordigd.”

Curly Hair Spa Rokin 66-H

