Bij Concourse is alles strak en wit; en toch kun je hier terecht voor een onderhoudsbeurt voor je sportfiets

Er zijn relatief weinig fietsenmakers voor sportfietsen in Amsterdam, en daarom opende afgelopen week Concourse in West. Voor reparaties en onderhoud aan racefietsen, gravelbikes en mountainbikes ben je hier op de juiste plek. Waar het bij veel fietsenmakers rommelig is en de lucht van smeer op je af komt, is bij Concourse alles wit en strak ingericht.

“De fietswereld is de afgelopen jaren erg veranderd. Mensen zijn tijdens de coronapandemie massaal gaan fietsen en racefietsen worden steeds gecompliceerder,” zegt eigenaar Sander Bossen (29). “De specialisten die er nog zijn, hebben overvolle werkplaatsen met vaak negatieve gevolgen voor de service en snelheid.”

Zo’n vijf jaar geleden werd het balletje opgegooid bij indoor fietsconcept Wattworks, waar Bossen eigenaar is. Met Matthew Overste (27), die hij kent via de studentenwielervereniging en met wie hij samen wedstrijden heeft gefietst, hielp hij racefietsen op te knappen. Nu hebben ze dat omgezet in een eigen zaak, met hulp van twee vrienden en monteurs.

Binnen vijf jaar willen ze de grootste fietsenmaker van Nederland worden door zich specifiek op het onderhoud te richten. Alle fietsen – tweedehands, nieuw, of zelf in elkaar gezet – zijn welkom. “Met de fietser in het achterhoofd, die wij zelf ook zijn, willen we alles zo goed mogelijk organiseren,” zegt Overste. De garantie is dat je fiets binnen 48 uur gemaakt is. Ook wordt er gewerkt aan een haal- en brengservice, zodat de moeite om je fiets weg te brengen niet meer in de weg zit.

Je kunt bij Concourse dus geen fietsen kopen, maar Overste en Bossen namen Ger Bikes in Oost over; die zaak openen ze in mei en daar zullen ze wel eigen, op maat gemaakte fietsen, gaan verkopen.

Concourse Waterspiegelplein 10D, West Prijzen Er zijn drie onderhoudsbeurten; een kleine beurt (€99), een grote beurt (€159), of terugbrengen in wedstrijdstaat (concours, €250). Hier komen nog wel extra kosten voor de onderdelen bij. Opvallend De zaak is vrijwel helemaal wit. De meeste fietsen­makers zouden daar waarschijnlijk niet snel voor kiezen, maar het straalt ­volgens Concourse netjes werken uit. Doel “Omdat de fietsenbranche een mannenwereld is, hebben we als doel om binnen een jaar ervoor te zorgen dat ons team voor 30 procent uit vrouwelijke collega’s bestaat.”

