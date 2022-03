Bij Chopstick District is het Koreaans wat de klok slaat, maar dan volledig vegetarisch

Bestelling bij Chopstick District.

Waar bestellen we?

Dat menig restaurant steeds meer focust op de vegetarische eter, kan ik alleen maar aanmoedigen. Vaak heeft een gerecht immers helemaal geen vlees of vis nodig om lekker te zijn. Nog leuker is het als zaken een wereldkeuken kiezen waarin vlees en vis van origine wél vaak de hoofdrol vervullen: dan is het extra uitdagend om geschikte vervangers te vinden.

Een restaurant dat zo creatief aan de slag is gegaan, is Chopstick District aan het IJsbaanpad, vlak bij het Olympisch Stadion. Het is Koreaans wat de klok slaat, maar dan volledig vegetarisch (en soms zelfs veganistisch). Nu koken ze in Korea graag met groenten, al spelen vis, varkensvlees en rundvlees er ook nog altijd een belangrijke rol: denk maar aan bulgogi, gemarineerd en gegrild rundvlees.

Hoe ziet het menu eruit?

Dat gaat van salades tot dumplings en van noedels tot wraps. Sommige namen moet ik opzoeken, anderen komen me direct bekend voor, zoals bibimbap, een beroemde Koreaanse rijstdis.

Veel maaltijden zijn er in groot en klein formaat. Bovendien worden er combideals aangeboden, van een gerecht plus een drankje en/of gebak (zoals een brownie of spekkoek).

Rijden maar!

Na 40 minuten neem ik de tas in ontvangst. Alle items zitten in duurzame bakjes, als cadeautjes ingepakt in vrolijk papier, plus mooie kaartjes met uitleg. Goed begin!

Allereerst proef ik de japchae (€10,85 voor de kleine variant), die toch best royaal blijkt. Onder in de kom glibberige dunne noedels, vermicelli-achtig, op basis van zoete aardappel. Een neutrale basis en daardoor een uitgelezen kans voor de toppings om eruit te springen: omeletreepjes, oesterzwammen en andere roergebakken groenten. Een gezond doch smaakvol maal – met name door de dressing van soja, knoflook, sesam en peper. Het rundvlees, dat je in Korea vaak in japchae vindt, mis je absoluut niet.

Ook de bibimbap (€12,25 voor de kleine variant) valt meteen in de smaak. De gestoomde witte rijst wordt vergezeld van zeven soorten groenten – vooral de paddenstoelen en wortel zijn fijn – en een formidabel spiegelei. Ik mis wel een beetje de beloofde spicy gochujangsaus, al is het zonder ook een heerlijke kom.

Wat proefde je nog meer?

Tevens in de categorie ‘healthy én superlekker’: de broccoli brawler (€6,95). Een soort Koreaanse coleslaw, met broccoli, rode ui en rozijnen. De romige saus en de enigszins pikante geroosterde cashewnootjes maken het af.

Tot slot: de dumplings (€9,95 voor 8 stuks). De reis naar mijn huis heeft het deegjasje van deze mandu wat koud en slap gemaakt: gelukkig maakt de hartige vulling dat meer dan goed, zeker met de lichtpittige chili-olie erbij. Deze zou ik zeker opnieuw kiezen.

Chopstick District Open ma-vrij 11.00 tot 20.30 uur (vrij tot 19.30 uur)

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €40 voor vier gerechten

Aanrader Zeker, al helemaal als je vegetarisch eet!

Monique van Loon. Beeld Sjoukje Bierma

