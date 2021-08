Bij CEC Meets kun je borrelen en tafeltennissen tussen het vergaderen door

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: CEC Meets.

Of je nou op zoek bent naar een vergaderplek, een workshop wil geven of een evenement wil organiseren: alles kan bij CEC Meets in het gebouw van het Cultureel Educatief Centrum aan de Bijlmerdreef. Het biedt ruime vergaderzalen en daarnaast is er een café waar je terecht kunt voor een hapje en een drankje. Mede-eigenaar Dave Bakker (26): “Wij willen de afstand tussen het centrum en de Bijlmer verkleinen door een plek aan te bieden waar iedereen welkom is.”

Bij binnenkomst kom je direct in het café met een bar, verschillende zitplekken en open kasten met decoratie. Als je door de grote glazen deuren loopt, kom je bij de vier vergaderzalen, die door de flexibele tussenwand kunnen worden vergroot tot twee grote ruimtes. Elke ruimte is voorzien van een scherm, stopcontacten, wifi en een koelkast met water en frisdrank. Daarnaast is er nog een ruimte, de zo genoemde breakout room, waar een dartbord hangt en een tafeltennistafel staat, voor de ontspanning tussen het vergaderen door.

Doordeweeks worden daar salsa-lessen gegeven. De zalen zijn per dagdeel of dagdelen te huren, ’s ochtends van 09.00 tot 12.30 uur, ’s middags van 13.30 tot 17.00 uur en in de avond van 18.00 tot 21.30 uur. De prijzen zijn afhankelijk van de grootte van de ruimtes. Eén dagdeel wordt vanaf €125 aangeboden, twee dagdelen vanaf €225 en drie vanaf €300. Hiervan wordt tien procent gedoneerd aan een maatschappelijk doel.

CEC Meets Bijlmerdreef 1289

