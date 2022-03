Bij Cave de l’Est staan de wijnen gesorteerd op herkomst

Cave de l'est, Pretoriusstraat 68D. Beeld Daphne Lucker

Cave de l’Est betekent ‘wijnkelder van Oost’. Bij binnenkomst loop je tegen een eiland van gestapelde wijndozen aan met de wat goedkopere flessen erop uitgestald. Links ligt een zandkleurig met blauwgroen vloerkleed op de grond en staat een ruime houten tafel. De rest van de winkel bestaat uit verschillende hoeken, gecreëerd door witte kasten.

Per hoek zijn de kasten gevuld met wijnen uit een bepaald land. Er hangt steeds een bijpassende, ouderwetse topografische kaart bij – zo’n stevige, geklemd tussen houtjes, aan een touwtje. Eigenaar Erik van de Lustgraaf (31) is erg geïnteresseerd in zogeheten terroirwijnen: “In al deze wijnen kun je terugproeven waar ze vandaan komen.” Tussen de flessen staan ook boeken over wijn uit de specifieke herkomstgebieden.

Van de Lustgraaf is gespecialiseerd in cava. Zo is er de mousserende Recaredo (€22,50) – officieel geen cava maar een Corpinnat, een merknaam voor mousserende wijnen gemaakt in het hart van de Spaanse Penedèsregio. “Een aantal producenten heeft afstand genomen van de ‘cavawetgeving’, omdat zij graag biologische wijn van druiven uit eigen wijngaard produceren.” Hier vind je ook de Guímaro (€17,95), uit Galicië, grotendeels van Menciadruiven, maar niet helemaal. Van de Lustgraaf: “Daar is het traditie dat er verschillende druiven in het veld staan.”

In de wijnwinkel klinkt hiphopmuziek. Niet alleen omdat Van de Lustgraaf daar een passie voor heeft, maar ook om het klassieke of nette imago van het wijnwereldje te doorbreken. “Hetzelfde geldt voor kleding, ik wil toegankelijk overkomen,” zegt hij in zijn groene hoody. Hij kijkt ernaar uit educatieve proeverijen te organiseren; de eerste zal gaan over ‘de zin en onzin’ van natuurwijn.