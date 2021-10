Bij Caseus hangen de Italiaanse delicatessen aan de muur

Caseus, Jan Evertsenstraat 29-h. Beeld Birgit Bijl

Het zal de thuisborrelaar in de buurt niet ontgaan zijn dat in de Jan Evertsenstraat een delicatessenwinkel is geopend. Caseus – Latijn voor kaas – is een winkel die voornamelijk producten uit Italië verkoopt.

De kaaslucht overheerst in de zaak van Jeroen de Waal (51), al is dat bepaald niet het enige product uit Italië en andere zonnige uithoeken van Europa dat er te koop is.

Aan de tegelmuur hangen gedroogde hammen en salami. Honderd gram van deze vleessoorten kost tussen de 2,50 en 8,95 euro. De vitrines en schappen zijn gevuld met olijven, paté, noten, tapenades, verschillende soorten jam, pastasauzen, pasta, olijfolie en balsamicoazijn.

Van nagenoeg alle lekkernijen in de winkel heeft De Waal het productieproces bijgewoond. De winkeleigenaar trekt vijf keer per jaar naar Italië, voor onder meer het plukken van de olijven voor de olie en het stampen van de druiven voor de port. “Het is een passie van mij om het verhaal van dit soort producten te ontdekken.”

Tussen de vitrines staat een antiek kastje, dat als kassa fungeert. Daartegenover is de wijnkast, waarvan de flessen afkomstig zijn uit Franse, Italiaanse en Zuid-Afrikaanse streken. De prijzen variëren tussen de 9 en 35 euro. “De Barolo moet je niet te koud drinken,” drukt De Waal twee klanten op het hart, waarna ze met worst, dat flesje wijn en kaas de winkel verlaten.

Tips? open@parool.nl.