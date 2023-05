Bij Carmen Amsterdam aan de Keizersgracht kun je naast slapen ook kleding scoren

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: bij Carmen Amsterdam kun je slapen, eten en winkelen. Eigenaren Joris ter Meulen en Carmen de Baets hebben in ieder detail aandacht gestopt.

Toen Joris ter Meulen (34) vier jaar geleden de kans kreeg om twee panden aan de Keizersgracht over te nemen die in zijn familie zaten, waren zijn vrouw Carmen de Baets (32) en hij er al snel uit wat ze met de ruimte wilden doen. Na een flinke verbouwing werd de droom van een eigen bed & breakfast verwezenlijkt.

Het guesthouse opende de deuren begin 2022. In november opende ook de winkel, waar accessoires, magazines en kleding van internationale maar ook Amsterdamse merken wordt verkocht. De Baets heeft een achtergrond in de mode en veel gevoel voor styling. Ze heeft alle items in de winkel goed op elkaar afgestemd. Zo hangt alles gerangschikt op kleur aan een metalen kledingrek en liggen alle sieraden netjes naast elkaar in een glazen vitrine.

Afgelopen maart kwam het café erbij. Dit maakt Carmen compleet. Je kunt er ontbijten, lunchen en de hele dag koffiedrinken. Ter Meulen is kok en kan zich nu in de keuken helemaal uitleven. “Wat we zo leuk vinden aan het guesthouse, is het hosten en verzorgen van de gasten,” vertelt Ter Meulen. “Het idee is om een plek te creëren waar je kunt winkelen en ook even kunt zitten om iets te drinken en te eten.”

De lunchgerechten van de kaart zijn wat groter dan de ontbijtgerechten en krijgen iedere twee weken een update. Persoonlijke favoriet van Ter Meulen: de omelet met een mix van ­verschillende kruiden en daarnaast een groene ­salade (€16). “We willen eten serveren waar je echt zin in hebt. Het hoeft niet enorm culinair, als het maar gerechten zijn met goede ingrediënten. Ik houd ervan om op een simpele manier dingen goed te doen.”

Carmen Amsterdam Keizersgracht 600, Centrum Menu De Libanese roots van Carmen zie je onder meer terug in het menu, zo is er een omelet met labneh en za’atar, een kruidenmengsel uit het Midden-Oosten (€16). Daarnaast staan er groene asperges met feta op de kaart (€16) en verkopen ze vanaf eind mei in de winkel zelfgemaakte jam, granola en notenpasta Libanon Over een paar maanden is er een lancering van met de hand gemaakt glaswerk uit Libanon. Ter Meulen en De Baets merkten dat het steeds lastiger is om dat soort producten te vinden, en willen het dan ook graag aan de man brengen in hun winkel. Openingstijden De winkel en het café zijn geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 18.00 uur. De keuken serveert tot 16.00 uur.

