Bij Café Maurits in Zuid eet je verfijnd in een cafésfeer

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: eet een driegangenmenu voor 42,50 euro bij Café Maurits in Zuid.

Op het Hoofddorpplein in Zuid zit sinds juni Café Maurits, een bar-restaurant van Vincent (32) en Tomas Weijl (36). De zaak is volgens henzelf ‘laagdrempelig, maar toch chic’. In 2019 openden de halfbroers op deze plek een tweede locatie van franchise Par Hasard, waarvan de eerste vestiging nog steeds op de Ceintuurbaan zit. Dat liep goed, maar ze wilden na vier jaar liever voor zichzelf beginnen.

Het nieuwe café is ingericht met veel hout. Achter de bar en aan de muur hangen spiegels, waardoor het restaurant groter oogt dan het in werkelijkheid is. “Omdat het een vrij kleine ruimte is, met lage plafonds, geven de spiegels ruimte, licht en reflectie,” zegt Tomas.

Door de donkere houtbewerkingen op de muren heeft Café Maurits iets weg van een bruine kroeg. “We willen het gezellige van een Amsterdamse bruine kroeg, maar dan met veel licht en een hoog niveau qua eten en drinken.” Kunstverlichting komt van witte ronde lampen en op elke ingedekte tafel staat een witte druipkaars

De verfijnde menukaart is samengesteld door chef Boy van Rijn, die eerder in Michelinzaken als ’t Nonnetje stond. Voor dinergangers is er een driegangenmenu (€42,50), met bijvoorbeeld als voorgerecht steak tartaar met manchego en amandel, een hoofdgerecht van polderhoen met little gem en olijfcrumble, en appel-kaneelcrumble met Pedro Ximenez-ijs toe. Bij elk gerecht zijn er bijpassende wijnen, zowel klassieke varianten als natuurwijnen uit Europa.

Speciaal voor borrelaars zijn er ook kleinere gerechten, zoals sardientjes in olijfolie (€11) en briochetoast met paling (€9).

