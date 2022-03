Bij Café Beurre kun je chic dineren en uitgebreid borrelen

Café Beurre, Van Limburg Stirumstraat 115. Alle gerechten zijn er rijk van smaak, én vegetarisch en biologisch. Beeld Daphne Lucker

Amsterdam-West is een café rijker. Al doen de witte tafellakens en strakke gerechtjes geserveerd op witte borden vermoeden dat je in een chic restaurant zit. Café Beurre straalt een familiegevoel uit. Eigenaar Kim Jongbloed (30) heeft eerst lang gewerkt in het restaurant van zijn tante. “Mijn tante heeft van mijn oma leren koken. Zij kookt met veel boter en kruiden, waardoor er rijke smaken ontstaan.”

Het eten op de kaart is vegetarisch en biologisch. “We noemen onszelf geen vegetarisch restaurant, maar alle gerechten op de kaart zijn dat wel. Voor ons is het normaal om te koken zonder vlees en vis.” Jongbloed wil van zijn café een toegankelijke plek maken voor iedereen. “Hoewel het er chic uitziet, hoop ik dat mensen zich welkom voelen om naar binnen te stappen.”

Gasten kunnen een avond komen borrelen of uitgebreid dineren, en alles ertussenin. Jongbloed: “Mijn droom is dat iemand op donderdagavond een bordspelletje komt spelen, met een kop thee erbij.” Bij een café horen borrelhapjes. Café Beurre doet dat in geheel eigen stijl. De remeker met zuur (€7) is kaas van een duurzame boer. Het zuur wordt zelf gemaakt in grote weckpotten die naast een foto van Jongbloeds overgrootvader staan.

In het café drink je een white lady (€9), de favoriete cocktail van de oma van Jongbloed. Die kun je combineren met een mac and cheese met gruyèrekaas (€15) of een terrine van prei met gefermenteerd eigeel (€9). Het menu verandert regelmatig onder toeziend oog van de tante van Jongbloed. “Wij zijn met dezelfde keuken opgegroeid, dus zij weet precies wat ik bedoel.”

