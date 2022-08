Bij Bureau Gevonden Voorwerpen zijn ze wel wat gewend: mensen raken de vreemdste dingen kwijt

Zo’n tienduizend verloren voorwerpen worden jaarlijks in Amsterdam terug­gevonden. Van koffers en paspoorten tot rollators en zelfs kunst­gebitten. Bij Bureau Gevonden Voorwerpen doen ze hun best ze met hun eigenaar te herenigen.

Een zwarte, leren rugzak met vervaarlijke klinknagels en daarop in reliëf een driedimensionaal gouden doodshoofd. Nog niet zo lang geleden klampte hij zich vast aan twee schouders en wekte hij onder voorbijgangers mogelijk verwondering, spot of afschuw.

Maar nu, verloren en ineengezakt onder de koude tl-lichten van Bureau Gevonden Voorwerpen, gaat er weinig dreiging meer van uit. Een medewerkster heeft hem voorzien van een kaartje met registratienummer. Verstopt tussen de horeca van de Korte Leidsedwarsstraat wacht hij met honderden andere gevonden bezittingen op zijn eigenaar.

Een brommende koeling, planken vol eenzame rugtassen, koffers, plastic tassen van bekende winkelketens –de gloednieuwe aankopen met bon er nog in. Zakjes met een wirwar van fiets -en autosleutels, een Frans papieren rijbewijs, tien helmen van een scooterverhuurbedrijf, een enorme subwoofer, doosjes met airpods, een complete golfuitrusting, een elektrische step. Nu en dan begeeft een van de medewerkers zich naar dit kleine universum van onbestemde bezittingen – keurig op weeknummer gerangschikt in stellingkasten – om iets op te halen of toe te voegen. Aan elk voorwerp is een registratienummer bevestigd, en soms ook een handgeschreven briefje met extra aanwijzingen waarin hun ijver besloten ligt.

Dat gaat vooral om portemonnees, telefoons, sleutels, paspoorten en rijbewijzen, maar ook tassen, koffers, rugzakken. Zodra de gevonden voorwerpen binnen zijn, maken de medewerkers er foto’s van. Die plaatsen ze met een beschrijving op iLost, de digitale zoekmachine waarmee Bureau Gevonden Voorwerpen sinds 2018 samenwerkt. Pennings: “Dat biedt ons de mogelijkheid de spullen online te registreren. En dat vergroot weer de kans dat mensen iets zien wat ze missen. We geven alleen een ruwe beschrijving. Van identiteitsbewijzen en paspoorten plaatsen we in verband met de privacy nooit foto’s. Ook unieke kenmerken, bijvoorbeeld dat er een beertje aan een gevonden sleutelhanger hangt, laten we achterwege. Daar vragen we naar als de eigenaar zich bij het loket meldt, zodat we zeker weten dat het voorwerp écht bij die persoon hoort.” Als het adres van de eigenaar bekend is, sturen de medewerkers een kaartje om te laten weten dat er mogelijk iets van hem of haar gevonden is.

Inbrekersgereedschap

Dat gaat vooral om portemonnees, telefoons, sleutels, paspoorten en rijbewijzen, maar ook tassen, koffers of rugzakken. Zodra de gevonden voorwerpen binnen zijn, maken de medewerkers er foto’s van. Die plaatsen ze met een beschrijving op iLost, de digitale zoekmachine waarmee Bureau Gevonden Voorwerpen sinds 2018 samenwerkt. Pennings: “Dat biedt ons de mogelijkheid de spullen online te registreren. Dat vergroot de kans dat mensen iets zien wat ze missen. We geven alleen een ruwe beschrijving. Van identiteitsbewijzen en paspoorten plaatsen we in verband met de privacy nooit foto’s. Ook unieke kenmerken, bijvoorbeeld dat er een beertje aan een gevonden sleutelhanger hangt, laten we achterwege. Daar vragen we naar als de eigenaar zich bij het loket meldt, zodat we zeker weten dat het voorwerp écht bij die persoon hoort.” Als het adres van de eigenaar bekend is, sturen de medewerkers een kaartje om te laten weten dat er mogelijk iets van hem of haar gevonden is.

Teamleider Xandra Pennings achter de balie Beeld Nina Schollaardt

In de dertien jaar dat ze bij Bureau Gevonden Voorwerpen werken, kwamen Pisci en Hofwijks de vreemdste dingen tegen. Rollators, rolstoelen, inbrekersgereedschap zoals een betonschaar en een koevoet, buggy's, een geavanceerde kunstarm, een beenprothese, een glazen oog... Pisci zegt inmiddels heel wat gewend te zijn; mensen raken de vreemdste dingen kwijt.

Legendarisch is nog steeds het verhaal van een verloren kunstgebit. “Bij het loket kwam een man die vertelde dat hij naar de wielerronde in Noord zat te kijken en even zijn gebit uitdeed om een broodje te kunnen eten. Klaarblijkelijk was het niet zo’n goed gebit. Hij legde het naast zich neer en vergat vervolgens om het weer in te doen. De volgende dag klopte hij bij ons aan. Hij was niet de enige met een verloren gebit. Er waren er meerdere gevonden en één daarvan herkende de man als het zijne. Hij was heel blij en kon weer breeduit lachen.”

Pisci herinnert zich ook het paspoort en aardig wat geld van de zoon van voormalig Amerikaanse president Gerald Ford. “Het heeft hier een tijd gelegen, we hebben er goed op gepast. De manager van het cruiseschip waarop hij verbleef heeft het uiteindelijk voor hem opgehaald. Je mag ook iemand machtigen om dat te doen.”

Oog in oog met eigenaren

Als je langs de stellages loopt, begint de fantasie vanzelf te werken, want niet zelden roepen de voorwerpen vragen op. Van wie zou die golfuitrusting zijn en hoe kon de eigenaar die verliezen? En hoe zal het de man zijn vergaan die een ordner vol juridische documenten liet liggen? Of het gezin dat alle paspoorten kwijtraakte? Hoe erg moest het kind huilen om zijn verloren beer? Baalt die vrouw nog steeds van de dure, net gekochte Nubikksneakers die ze per ongeluk met tas en al ergens liet staan?

Beeld Nina Schollaardt

Dagelijks ontvangen de medewerkers zo’n tien à twintig keer mensen bij het loket. Dan staan ze vaak ineens oog in oog met de eigenaar, horen ze het verhaal achter het verdwaalde voorwerp en kunnen ze de bezittingen met opgelucht hart teruggeven. “Mensen beginnen soms zelfs te huilen van blijdschap als hun tas of portemonnee hier blijkt te liggen,” zegt Pisci.

Hofwijks knikt. “Van toeristen horen we vaak: ‘Wat goed dat jullie dit hebben. In ons land bestaat het niet, daar is het: weg is weg!’ We hebben ook vaste, Amsterdamse klanten. Die raken twee of drie keer iets kwijt en zijn dan verbaasd dat het hier de derde keer niet ligt,” zegt ze lachend

Toch zijn mensen niet uitsluitend blij aan het loket. Soms speelt de paniek, de spanning of het zelfverwijt hen parten en ontsteken ze in woede als blijkt dat wat ze zijn verloren niet bij Bureau Gevonden Voorwerpen ligt. “Een tijdje geleden was hier een Brit die van de politie had gehoord dat zijn paspoort was gevonden. Ze hadden het alleen nog niet hierheen gebracht. De man moest het vliegtuig halen en werd woedend. Gelukkig werd zijn paspoort diezelfde middag alsnog bezorgd. Zijn stemming veranderde in één klap naar euforisch,” vertelt Pennings.

Geveild

De verloren voorwerpen worden drie maanden bewaard; als ze meer waard zijn dan 450 euro is de bewaartermijn een jaar. “Daarna zijn ze van ons of van de vinder, die ook kan aangeven dat hij het voorwerp wil houden als het niet wordt opgehaald. Kleding gaat naar het Leger de Heils, waardevollere voorwerpen worden een paar keer per jaar geveild.”

Hoewel de bezittingen dankzij iLost inmiddels makkelijker op te sporen zijn, komt uiteindelijk toch slechts 27 procent terug bij de eigenaar. Jammer, vindt Pennings. “We zitten al sinds 2009 in de stad, maar zijn kennelijk nog steeds moeilijk vindbaar. Ik denk dat mensen na de eerste schok een soort berusting krijgen van ‘het is weg, niets meer aan te doen’ en dan stoppen met zoeken. Maar het loont écht de moeite om op iLost te kijken en in de gaten te houden wat er op staat.”

Ingrid Rocha Dos Santos is blij met haar verloren en weer gevonden tas. Beeld Nina Schollaardt

Dat ondervond ook Ingrid Rocha Dos Santos (19), die haar tas komt ophalen. “Ik raakte hem kwijt op een feestje. Mijn waardevolle spullen zaten er gelukkig niet in, maar wel allerlei andere zaken en documenten. Niet alleen van mezelf, maar ook van mijn vriendinnen. Ik had al aangifte gedaan bij de politie, maar keek daarna meteen op iLost en ja hoor, hij stond erop.” Met een brede lach: “Ik dacht: béter!”

Hofwijks is minstens zo blij. “Hier doe ik dit werk voor. Voor het moment dat je mensen hun spullen teruggeeft en ziet hoe blij ze zijn.”