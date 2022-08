Bij Bouillon Borisov in West mag je gewoon eten met de ellebogen op tafel

Beeld Daphne Lucker

Sinds kort is Borisov, bekend als bar en club, ook een restaurant. De naam is Bouillon Borisov, het is een traditionele Franse gaarkeuken en je kunt er binnen en buiten terecht voor een informeel avondje tafelen.

Binnen staan een meterslange marmeren bar, gekleurde stoelen en houten tafels. “Achter in het pand zat een cateringkeuken en omdat we al een horecavergunning hadden, besloten we in één klap om ook de keuken over te nemen,” vertelt mede-eigenaar en marketeer Tom Honders (26).

Op dit moment werkt Bouillon Borisov op vrijdag en zaterdag met een wisselend menu. Het ene weekend staan ze zelf in de keuken, het andere wordt de keuken als pop-up gebruikt waar ze verschillende chef-koks uitnodigen, zoals Niels van Zijl van Restaurant DeZusters. Op hun sociale media en website worden de chefs aangekondigd.

Buiten is een zomers industrieel terras, met blauwe tonnen en planten. Honders: “Je zit hier een beetje verborgen van de stad.”

Vanaf september schakelt Bouillon Borisov over naar een vaste menukaart met de keuze uit drie seizoensgebonden voor-, hoofd- en nagerechten (€8 t/m €21). “Het is de bedoeling dat je bij Bouillon Borisov een grote portie krijgt en waar je tijdens het eten gewoon met je ellebogen op tafel leunt. Alsof je bij je oma op bezoek bent.”

