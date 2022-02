Bij Bordello Aperitivo luister je naar italodisco

Bordello Aperitivo, Zeedijk 41. Beeld Daphne Lucker

In een pand op de Zeedijk, met fluwelen gordijnen langs de kozijnen, staan ronde, marmeren tafeltjes met kleurrijke bloemen erop. De lambrisering is aan een kant roze, aan de andere kant mosgroen; de banken langs de muren zijn bekleed met rozerood fluweel. De stijl is Italiaans, neo-klassiek en een tikkeltje kitsch.

Her en der staan neonlampjes met Italiaanse woorden erop. Achter de bar staan draaitafels, want eigenaar Otto Kraanen (36) is fan van italodisco uit de jaren tachtig. Hij heeft al tien jaar een platenlabel, Bordello a Parigi, met een pand op de Oudezijds Kolk. De naam betekent Bordeel in Parijs, vernoemd naar de Italiaanse titel van een Franse pornofilm. Geheel toevallig zijn beide ‘bordello’s’ vlakbij de Wallen te vinden.

Bij de platenzaak werden voor corona weleens borreltjes georganiseerd. Dat liep zo goed, dat Kraanen en zijn vrouw Eva Aussems (34) het idee kregen samen een bar te beginnen. Aussems had namelijk al wat horeca-ervaring. Kraanen: “De Aperitivobar is een soort laatste stap die voortvloeit uit mijn eerdere onderneming.”

Er is koffie van een Italiaanse branderij en huisgemaakte limoncello. De cocktails op de kaart hebben namen van italohits. Zo is er de Ay-O Mexico, met mezcal, komkommer, basilicum en een pepertje (€10). Ook zijn er antipasti, bijvoorbeeld verdure di stagione (seizoensgroenten, €8,50). Bij de drankjes krijg je standaard wat olijven en chips. En natuurlijk worden er regelmatig plaatjes gedraaid.

Tips? open@parool.nl