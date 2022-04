Bij Boi Boi missen helaas de karakteristieke smaken: waar is het pittige, het zure?

Waar bestellen we?

Op een middag, wanneer moeder natuur niet lijkt te kunnen kiezen tussen druilerige waterkou met windhozen en een voorzichtig voorjaarszonnetje, besluit ik het lentegevoel zelf in huis te halen. Hoe dat beter te doen dan met een tropisch maaltje uit Zuidoost-Azië? De keus valt op Boi Boi, een zaak met vestigingen in Zuid en Oost. Op het bezorgmenu staan bekende nummers als pad thai, massaman curry en tom kha kai-soep, plus een selectie appetizers. Helaas ontbreken de desserts, die wel in de restaurants zelf geserveerd worden (zoals mango met kleefrijst en kokospudding).

Rijden maar!

Na 40 minuten pak ik de wat armetierige plastic zak vol plastic bakjes uit. Dat zou duurzamer kunnen – en ook wat mooier, zeker voor deze prijzen. De porties zien er wel royaal uit.

Allereerst soep: vegetarische tom kha (€8,95), desgewenst met kip of garnalen tegen een meerprijs (€2,30). De halveliterbeker bestaat voornamelijk uit veel grof gesneden groenten: bonken paprika en dikke rauwe uienringen liggen op een kluwen taugé, ergens drijft alleen de harde stronk van een paksoi. De milde ‘kokosbouillon’ is oké, de reepjes tofu zijn best lekker. Maar ik mis naast finesse met name spanning: het friszure van sereh, het geurige van galanga (Thaise gember), misschien wat pit van chilipepers.

Ai. Wat proefde je nog meer?

De Boi Boi-mix (€ 16,35) is een selectie van zes hapjes – je kunt overigens niet zelf kiezen welke. Ze blijken aardig; het viskoekje is sappig en ook de krokante ‘monkey ball’ bevalt goed. De kipsaté en de gefrituurde garnaal zijn niet de allerbeste ooit, maar ze eten prima weg. Van de laatste twee snacks is de vulling tamelijk ondefinieerbaar: zit er nu kip in het wontondeegflapje, en is die loempia vegetarisch of niet? Een sticker met uitleg zou helpen.

Door met de hoofdgerechten. De laab kai (€19,50) is op zichzelf een aangename ‘salade’ van kipgehakt, al mist hier eveneens een karakteristieke uitgesproken smaak. Waar is het pittige, het zure? Wederom vind ik de groenten slordig gesneden. Is dit 20 euro waard?

Met pijn in het hart moet ik hetzelfde zeggen over de pad thai (€16 met fikse meerprijzen, zoals €3,50 voor kip, €5 voor biefstuk en €6 voor garnaal). De noedels en saus zijn in orde, maar ik word een beetje verdrietig van de muffige tofu, de grijsgekookte broccoli en het bijkans overleden partje limoen. Je krijgt er overigens een gigantische hoeveelheid witte rijst extra bij, waarom is me niet helemaal duidelijk.

‘Wij bereiden de authentieke Thaise en Laotiaans keuken,’ lees ik op de website. En: ‘Het is niet onze ambitie om de ¬smaken zo westers mogelijk te maken.’ Gerechten uit die kant van de wereld horen smaakbommetjes te zijn, met een mooie balans tussen zout, zoet, zuur en pittig. Jammer genoeg is Boi Boi dat ¬vandaag niet gelukt.

Boi Boi Open woe-zo 16.00 tot 21.00 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €60,80 voor 6 hapjes, soep en twee hoofdgerechten

Aanrader Nee, helaas niet

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.

Monique van Loon. Beeld Sjoukje Bierma

Meer tips van Monique van Loon? Bekijk dit overzicht voor eerdere bezorgrecensies.