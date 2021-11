Bij Boaz kun je ook terecht voor privédiners en weekendmenu’s met een chef in residence

Beeld Birgit Bijl

Muziek van Hazes aan en schilderen. Zo begonnen Marcel Kuhlmann (55) en Jorik Drion (33) met Boaz. De twee kwamen op Facebook met elkaar in contact. Tijdens hun eerste ontmoeting werd al snel duidelijk dat ze op één lijn zaten over de invulling van het restaurant midden in de Jordaan.

Kuhlmann nam de zaak over van de eigenaren van eetcafé Visser. De inrichting en indeling zijn aangepast. De bar staat nu in de breedte van de zaak, waardoor je vanaf elke zitplek naar buiten kunt kijken. Aan de muren zijn bruine, leren banken bevestigd, met ervoor marmeren en houten tafeltjes.

Als ontbijt is er keuze uit onder andere Griekse yoghurt met granola en vers fruit (€7,50) en een croissant met frambozenmarmelade (€4,50). Voor de lunch zijn er belegde broodjes (vanaf €8,50).

De flammkuchen is het paradepaardje van het menu. Het gerecht uit de Elzas is als ontbijt, lunch of borrelsnack te bestellen. In de klassieke vorm met spek (€10,50), en er zijn vegetarische varianten met geitenkaas (€11,50) en groene asperges (€11).

De zaak is ook te huren voor diners, met een externe chef die kookt. Kuhlmann: “Een restaurant is vaak niet privé genoeg en een zaaltje weer te saai. Dit is een goede combinatie.” En om de zes weken is er een chef in residence. Van donderdag t/m zondag wordt steeds een andere kok uitgenodigd om een diner samen te stellen met bijpassende wijnen.

Tips? open@parool.nl.