Bij Bimba y Lola hebben ze kleding met dierlijke prints en tassen met fluorescerende vachten

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: Bimba y Lola.

De kleding van Bimba y Lola is duurzaam, met dierlijke prints en net zo kleurrijk als de Bloemenmarkt naast de winkel. Verschillende fluffy stoffen en accessoires geven de winkel een vrolijke uitstraling. Er staan tassen (rond de €100) met fluorescerende vachten en er liggen kettingen met glitterhangertjes (€78).

“We zijn nu een week open en hebben al veel enthousiaste klanten, daar ben ik onwijs blij mee. Vooral de tassen zijn een groot succes,” zegt winkelmanager Yentl Varenkamp (32). “Er zit voor iedereen wel een passende kleur tussen.”

Bimba y Lola is van origine een Spaans merk, dat ook populair is in Mexico en Peru. Portugal en Frankrijk volgden snel, evenals een aantal steden in andere Europese landen. Naast Londen en Berlijn heeft nu ook Amsterdam een filiaal.

Voor de feestdagen is er genoeg te vinden. Zo zijn er fluwelen jurken (€145) en warme glittervesten (€145). Ook is er de feestdagencampagne Love, Always, gemaakt in samenwerking met de Argentijnse zangeres Nathy Peluso. Het idee van de campagne is het vieren van vriendschap en vrijheid.

“We willen fresh zijn en willen dat mensen zich op hun gemak voelen met de kleding en ermee durven te spelen door gekke combinaties te maken,” zegt de Spaanse Alberto Montalban (39). Hij is anderhalve week in Amsterdam om Varenkamp en haar gloednieuwe team te trainen en bekend te maken met het merk. De kledingstukken moeten volgens Montalban vooral gedragen worden met whim: naar eigen believen en naar eigen creativiteit. Montalban: “Bimba y Lola is fun!”

