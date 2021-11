Bij Bekkabakka proef je Turijn, waar de eigenaren tot voor kort woonden

Bij Bekkabakka, Gasthuismolensteeg 9, vind je Italiaanse gerechten volgens het originele recept. Beeld Sophie Saddington

Over de naam van het Italiaanse restaurant Bekkabakka krijgen eigenaren en partners Diero Mosordo (47) en Greys Ligorio (39) vaak vragen. Ook van klanten uit Italië. “Het betekent eigenlijk niks,” zegt Mosordo grinnikend. Bekkabakka is een woordje dat hun zesjarige dochter altijd riep toen ze jonger was. Ze bedoelde daarmee haar speelgoedtoverstaf, in het Italiaans bacchetta. Een afbeelding van een toverstaf prijkt nu op het raam van het pand.

Mosordo en Ligorio verhuisden in februari van Turijn naar Nederland. Daarvoor werkte Mosordo als leraar op een middelbare school, Ligorio had een baan als secretaresse. Tijdens de coronacrisis zegden ze hun banen op. De twee zagen meer werkgelegenheid in Nederland, en in Amsterdam waren ze al vaker geweest.

Bij Bekkabakka vind je Italiaanse gerechten volgens het originele recept, zoals pasta bolognese (€12) – “Zonder een overschot aan groenten” – en pasta carbonara (€12). Mosordo: “Zónder room. Veel Nederlandse restaurants doen dat wel, maar het hoort niet.” Maar ze wijken soms ook af van de Italiaanse traditie: zo zijn veganistische focaccia (€4,50) en glutenvrije pasta op de menukaart te vinden.

Het pand, waarin voorheen broodjeszaak ’t Kuyltje zat, is klein, de wandtegels met gekleurde patronen en de planten zorgen voor een huiselijk gevoel. “Geïnspireerd op hoe onze keuken in Turijn eruit zag,” aldus Mosordo.

Het restaurant bezorgt maaltijden binnen een straal van twee kilometer. Mosordo: “Maar we vinden het vooral leuk als mensen hier blijven eten. Als echte Italianen houden we van lang tafelen.”

