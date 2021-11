Bij Bardita krijg je een shotje tequila bij binnenkomst en pak je zelf je favoriete tabasco

Beeld Sophie Saddington

“Pas wel op, want het is op eigen risico,” waarschuwt manager Moos van Maren (20) en lacht. Ze heeft het over de blauw geschilderde vitrinekast met allerlei spices die voor in de zaak staat. Klanten kunnen hier zelf een tabasco uitzoeken voor over hun taco.

Sheila Heuvel (33), eigenaar van het IJsboefje, zag deze zomer dat het hoekpand naast haar ijssalon leeg kwam te staan. Het leek haar leuk om er een Mexicaans eetcafé te openen, maar daar had ze niet genoeg tijd voor. Van Maren werkte bij Heuvel in de ijssalon en die wilde wel mede-eigenaar en manager worden.

Aangezien Van Maren de tent mocht gaan bestieren, werd de bar naar haar vernoemd: haar tweede naam is Dita. Op het menu staan voornamelijk taco’s. Zo is er de pastor vegan (€9); een taco met paddenstoelen, ananas en koriander. Speciaal zijn de avocado fries, gebakken in een beslag van Coronabier en geserveerd met een pittige tequilamayo (€6).

Daarnaast kun je hier terecht voor Mexicaanse cocktails waarvoor ze tien soorten tequila en vijf soorten mezcal in huis hebben. Bij binnenkomst krijg je een welkomstshotje tequila met zout en een schijfje citroen. “Geen zorgen, we pushen niet,” zegt Van Maren en lacht.

In de zomer draait de zon precies het terras rond. Toen de bar net open was, zat het buiten op een warme zondag meteen stampvol. Heuvel: “We stonden hier toen maar met zijn tweeën, onze moeders hebben geholpen met de afwas.”

