Bij Bar Bellini kun je op de bonnefooi langsgaan om te borrelen en te eten

Wanneer je Bar Bellini binnenloopt lijkt het alsof je in een Italiaanse film uit de jaren vijftig bent beland. In het midden staat een grote open bar van marmer en hout. Eromheen wisselen de kleuren groen, gebroken wit en koper elkaar af. Maar een Italiaan zijn ze niet. “We houden gewoon erg van het eten en halen onze inspiratie eruit,” zegt Max Notten (29). Samen met Alex Metey Rueda (30) is hij eigenaar van Bar Bellini.

Pasta maken ze zelf. Italiaanse specialiteiten, zoals gedroogde hammen, halen ze bij traiteur Casa del Gusto op de Kerkstraat en verse vis komt van de Albert Cuypmarkt.

Op de de kaart staan kleine hapjes, zoals oesters (€4,75 per stuk), focaccia met olijfolie (€6) en prosciutto di parma (€11). Maar ook agnolotti met ragù van venkelworst (€14,90) en langoustines van de BBQ (€25). Buiten de kaart om zijn er drie tot vier wisselende specials (gemiddeld €23). “Als we een mooie vis op de markt zien, doen we daar wat mee,” zegt Notten.

Buiten, aan het raam, de grote bar, de open keuken of aan een van de ronde tafeltjes in het midden van de bar: overal is plek om te borrelen of te dineren, zolang je maar op tijd bent want de regel geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. “We willen dat mensen spontaan komen aanwaaien, want dat kan nog maar op zo weinig plekken in de stad.”

Bar Bellini Ferdinand Bolstraat 17-19, Zuid Bellini Het Italiaanse drankje van prosecco en perzikpuree is de huiscocktail. Verborgen In de kelder is een ruimte voor een private dining met maximaal 24 personen. Lolita Notten en Rueda runnen samen met vrienden Steven Vermaas en Casper Moolhuijzen Bar Bellini. De vier zijn ook eigenaar van Brasserie Lolita in De Pijp.

