Bij Bakkerij en Café Wolf kan je lunchen met een cocktail erbij

Bakkerij Wolf. Beeld Nina Schollaardt

Een dubbelslag voor de Negen Straatjes. Begin mei opende Bakkerij Wolf zijn deuren en twee weken geleden kwam daar Café Wolf bij in de Wolvenstraat. Bedrijfsleider Elise de Goede (24): “Eigenlijk hadden we alles in een keer willen openen, maar ik denk achteraf dat we veel hebben gehad aan de tijd tussendoor.”

Het pand waarin Bakkerij en Café Wolf zitten is klein, maar open. Bij binnenkomst is direct de hele ruimte en vooral ook het contrast tussen de twee horeca-etablissementen te zien. In de bakkerij staan een paar medewerkers onder leiding van bakker Vittoria Ferrante (27) in alle rust croissantjes te rollen, terwijl in de keuken erachter chef Paula Fles (30) rond de grote houtoven druk bezig is met het klaarmaken van de lunchgerechten.

Als ontbijt is er keuze uit kleinere broodjes, zoals een croissant (€2) en een kaneel bun (€2,20). Of uitgebreidere gerechten zoals een omelet (€10) en boerenyoghurt (€7,50).

Op de lunchkaart staan voornamelijk lichte gerechten met veel groenten en vis. Bijvoorbeeld de gambasalade met venkel, chili, knoflook en gekonfijte tomaten (€15) of de bloemkoolsoep met gepofte ui, curry en yoghurt (€7,50). Er is verder keuze uit koffie, thee, sapjes, water en enkele alcoholische dranken, zoals de cocktail mimosa.

De bakkerij biedt diverse broodjes en koffie en thee aan om mee te nemen. Er worden uitsluitend zuurdesembroden gebakken, die ook in hun geheel te koop zijn, zoals het speltbrood (€4) of het boerenbrood (€8).

Bakkerij en Café Wolf Wolvenstraat 22

Tips? open@parool.nl.