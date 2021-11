Bij And just like that kun je terecht voor een complete verwendag

And just like that, Marnixstraat. Beeld Sophie Saddington

Wanneer gebruik je parfum? Houd je van een zoete of een fruitige geur? Moet iedereen je kunnen ruiken of alleen jijzelf? Vul je antwoorden in op een tablet en jouw parfum op maat verschijnt op het scherm. Dit snelle geuradvies is een van de dingen die Cindy Sharpe (54) heeft geïntro­duceerd in haar vernieuwde zaak And just like that.

Eerst zat er kapperszaak Kappen Nou, waarbij stoelen ook werden ­verhuurd aan zelfstandige kappers. Maar de gedwongen sluiting tijdens de lockdown zette Sharpe aan het denken. Ze wilde niet meer afhankelijk zijn van anderen en vond het tijd voor iets nieuws.

Dus gingen een paar kappersstoelen de deur uit, werden de muren en het plafond zwart geverfd en kwamen achter de toonbank planken met lichtsnoeren voor de geuren van TapParfum. Meer dan honderd verschillende parfums (€10 - €35) kun je er tappen in navulflesjes (€2,50) van 30, 50 en 100 ml.

Achterin is een kleine ruimte voor schoonheidsbehandelingen, waarvoor Sharpe schoonheidsspecialiste en vriendin Semra Çifteci (48) vanuit Roermond naar Amsterdam haalde. Çifteci biedt onder andere microneedling (€150), waarbij ze een apparaat met kleine naalden over de huid beweegt. Ook geeft ze gezichts-, rug- of lichaamsmassages (€35 - €80).

Sharpe heeft een positieve draai aan de pandemie weten te geven. “Het klinkt misschien gek, maar ik ben blij dat ik dicht moest. Anders had ik dit nooit bedacht.”

And just like that Marnixstraat 319HS

