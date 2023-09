Big Brothers Big Sisters koppelt al 10 jaar Amsterdamse vrijwilligers aan kinderen: ‘Ik kwam vroeger niet zoveel buiten, ik was op school of thuis’

Vrijwilligersorganisatie Big Brothers Big Sisters Amsterdam bestaat tien jaar en koppelt kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar uit kwetsbare gezinnen aan een mentor. Drie duo’s vertellen over hun contact. ‘Onze band is echt een wisselwerking.’

‘Ik zie Jesse als mijn grote zus die niet meer thuis woont’

Jesse Westenenk (31, kindercoach) en Lamis (11)

Jesse: “Drie jaar geleden ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk met kinderen. De directe verbinding en het wekelijkse contact met een kind bij Big Brothers Big Sisters spraken me aan. Ik werd gematcht aan Lamis, omdat we veel gemeenschappelijke interesses bleken te hebben.”

Lamis: “We houden allebei van dansen, bakken en schilderen. Ik kwam vroeger niet zoveel buiten, ik was op school of thuis. Tot ik Jesse leerde kennen, toen ging ik opeens iedere week iets samen met haar doen. Naar een museum of een theatervoorstelling bijvoorbeeld.”

Jesse: “Lamis is heel lief, slim, creatief en nieuwsgierig. We hadden meteen een klik. Na het eerste jaar zijn we in contact gebleven. We zien elkaar nu een keer in de drie weken, maar we facetimen of bellen wel wekelijks en vertellen elkaar dan hoe het gaat.”

Lamis: “Sinds ik Jesse ken is mijn zelfvertrouwen gegroeid, ze motiveert me om dingen te doen die ik eerst niet zo goed durfde. Jesse heeft een soort magie. Ik zit nu op toneelles, daar heeft Jesse me in aangemoedigd. Ik kreeg ook een schildersezel, omdat ik graag schilderijen maak.”

Jesse: “Van Lamis’ groeiende zelfvertrouwen leer ik ook weer veel, ik bewonder haar daadkracht. Onze band is echt een wisselwerking.”

Lamis: “Ik nodig Jesse altijd uit voor speciale momenten, ze was er ook bij op mijn TikTokfeestje toen ik negen jaar werd. Ik zie haar als mijn grote zus die niet meer thuis woont. Mama heeft een hernia, ze is ook heel blij dat Jesse in ons leven is en dat ik door haar veel meer dingen kan doen dan vroeger.”

Lesley Vreeswijk en Giovanni. Beeld Nina Schollaardt

‘Het is fijn dat ik nu altijd iemand heb om mee te praten’

Lesley Vreeswijk (32, Head of Creative & Production bij We Are Era) en Giovanni (10)

Giovanni: “Omdat mijn zusje zwaar autistisch is ging alle aandacht van papa en mama altijd naar haar toe. Op school ging het steeds slechter.”

Lesley: “Ik werk voor een commercieel bedrijf, maar ik wilde me ook op sociaal vlak inzetten. Zelf had ik als kind wel een mentor kunnen gebruiken. Het voelt heel dankbaar om dit nu te kunnen zijn voor Gio. Ik ben iets minder gaan werken om meer tijd in ons contact te kunnen steken. Het is een kleine moeite voor mij, maar maakt een groot verschil voor hem. Tijdens de zomervakantie hebben we met We Are Era ook een dag georganiseerd om met allemaal ‘Littles’ een videoclip te maken, daar deed Gio ook aan mee.”

Giovanni: “Het is fijn dat ik nu altijd iemand heb om mee te praten, ik mag Lesley altijd bellen.”

Lesley: “Ik heb Gio het afgelopen jaar zien veranderen. Hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen, hij praat meer en stelt vragen. Het gaat zelfs zo goed op school dat hij vwo-advies heeft gekregen. Dat heeft hij helemaal zelf gedaan, ik ben heel trots op hem.”

Giovanni: “Lesley houdt net als ik van sporten. Ik leer haar basketballen, eerst was ze bang voor de bal, maar nu niet meer. Zij daagt mij uit om actiesporten te proberen, laatst gingen we naar de klimmuur, wat ik wel spannend vond, maar ik heb mijn angsten overwonnen. Ze geeft me ook tips over gezonder eten, die ik weer met papa en mama deel.”

Lesley: “Ik ben echt onderdeel van de familie geworden, ik werd zelfs uitgenodigd om mee te gaan naar Movie Park in Duitsland en mag erbij zijn als hij zijn zwemdiploma haalt of een klarinetuitvoering heeft. De band die we hebben is heel bijzonder.”

Marjolijn Versnel en Ryan. Beeld Nina Schollaardt

‘Bij de eindmusical van groep 8 was Marjolijn er ook’

Marjolijn Versnel (61, gepensioneerd KLM-stewardess) en Ryan (12)

Ryan: “Ik werd via een instantie waar ik kwam vanwege mijn thuissituatie voorgesteld aan Big Brothers Big Sisters. Ze vroegen of ik iedere week een maatje wilde om mee af te spreken, dat leek me wel leuk. Zo ontmoette ik Marjolijn.”

Marjolijn: “Ik was klaar met mijn werk en wilde het onderwijs in als zij-instromer en ik had me net opgegeven als vrijwilliger. Ik ga graag met jongeren om en vind het leuk om het kind in mijzelf op die manier tot leven te laten komen.”

Ryan: “Marjolijn en ik doen allemaal leuke dingen samen, ze nam me een keer mee naar Schiphol waar ze heeft gewerkt. We schaken ook, ik heb al drie keer van haar gewonnen.”

Marjolijn: “Ryan heeft Surinaamse roots, dus nam ik hem mee naar een tentoonstelling over Suriname in het Tropenmuseum. We willen nu ook naar het Anne Frank Huis en ter voorbereiding waren we laatst in het Verzetsmuseum. Soms bakken we gewoon thuis een taart en in de winter zijn we samen gaan schaatsen op de Jaap Edenbaan.”

Ryan: “Bij de eindmusical van groep 8 was Marjolijn er ook, ik zag haar zitten in de zaal. Ik vond het supereng om te zingen, maar het ging goed. Toen we elkaar een jaar kenden, gaf ze me een fotoboek met daarin allemaal dingen die we dat jaar samen hebben gedaan.”

Marjolijn: “Ryan gaf mij een kettinkje met een engeltje en de tekst: ‘Dank je wel voor alles, je bent een engel’. Ik zie hem groeien, als persoon en letterlijk. Hij is wel vijf centimeter groter geworden inmiddels; we houden het bij mij thuis op de muur bij. Het jaar is nu voorbij, maar we blijven afspreken. Het is veel te gezellig samen om al te stoppen.”