Bianca Bartels schreef een boek over haar bakkersfamilie: ‘Mijn overgrootvader wilde niet zomaar een bakkertje worden’

Bij de familie Bartels was het brood voor en brood na, tot hun laatste bakkerij na bijna een eeuw de deuren sloot. Dochter Bianca Bartels (54) gooit die nu weer open, in een boek over haar familie. ‘Er zitten gevaarlijke kanten aan dat hoge arbeidsethos dat ik geërfd heb.’

‘Zagen, zagen, niet duwen maar zagen.’ Dat is de beroemdste uitspraak van wijlen Frans Bartels (1944), telg in een familie van bakkers die al bakte sinds begin 1900. Hij had het over brood dat je niet kapot mag maken, niet mag vermoorden. Omdat het leeft natuurlijk. Omdat het ­heilig is. En omdat het de trots is van elke Bartels: brood behandel je met respect. Daarom: zagen. Niet plat duwen, maar zoef, zoef, erdoorheen met een kartelmes.

Zo doet Bianca Bartels het nog steeds. Frans was haar vader en de afgelopen twaalf jaar dook ze in zijn verhaal en dat van hun voorouders. Resultaat: het boek Brood op de plank, een familiekroniek van een bakkersfamilie, háár bakkersfamilie. Over de bakkerijen in Heiloo, Purmerend en Castricum, slapen op een matras in de keuken zodat ze nog kamers konden verhuren aan badgasten. Lange dagen, korte nachten. Reclame maken, klanten winnen, klanten houden. En brood, elke dag.

Bianca Bartels in haar favoriete bakkerij, Gebroeders Niemeijer. Beeld Mariet Dingemans

Maar gaandeweg kwam ze erachter dat het verhaal niet alleen daarover ging. Haar familiegeschiedenis hield haar ook een spiegel voor. Wie zij is, hóé zij is: dat heeft allemaal te maken met haar voorouders. Met wie en hoe zij waren, maar ook met wat zij deden. Brood bakken en ver­kopen, dat vormt je. En dat Bartels-dna bleek sterk spul, al helemaal in combinatie met dat van De Goede, de banketbakkersfamilie waar haar moeder Willy aan ontsproten is.

102 uur per week

Ze vertelt erover bij Gebroeders Niemeijer op de Nieuwendijk, misschien wel haar lievelingsbakker in Amsterdam ­– bij gebrek aan Bartels, want die bakkerij is er niet meer. In 1997 sloot men daar de deuren en kwam er een einde aan een eeuw brood maken.

Wat er nog overblijft, dat zijn de verhalen. Te beginnen met die over de opening van de zaak van Arnold en Anna Bartels in 1903, te Purmerend. In de Schuitemakers Purmerender Courant plaatsten ze voor die gelegenheid een trotse advertentie: ‘Door deze maak ik het geachte publiek van Purmerend en omstreken bekend dat HEDENAVOND zal geopend worden de ver­bouwde Brood-, koek- en banketbakkerij. Mij steeds beleefd bij U aanbevelend zal ik zorg dragen voor een nette bediening en het leveren van eerste kwaliteit artikelen, hopende het vertrouwen te mogen ­genieten.’

Het stel was arm en kwam niet uit ­bakkersfamilies, maar Arnold en Anna hadden wel ambitie, zelfvertrouwen en lef. Wat hielp was dat er in die tijd geen grote investeringen nodig waren om te beginnen. Een pand, dat wel, maar grondstoffen waren niet duur en veel apparatuur hoefden ze ook niet aan te schaffen.

Veel aanzien had het vak niet, en dat terwijl het keihard werken was – overdag en ’s nachts. Een onderzoek uit 1890 toont aan dat bakkersknechten en hun bazen soms wel 102 uur per week werkten. Vijftien tot zestien uur per dag doordeweeks, zeventien uur op zaterdag en negen uur op zondag. Dat was voor het kneden en bakken – de verkoop ging bijna vierentwintig uur per dag door. Vanuit de winkel, maar vooral door te bezorgen bij boeren in de regio, net als die andere bakkersovergrootvader van Bianca dat deed: Lourens Jonker in ­Heiloo.

Frans Bartels (links) en Bianca (tweede van rechts) in 1989 met een broodkar, zoals zijn grootvader gebruikte voor de bezorging. Beeld privéarchief

Dat bezorgen ging met een kriel: een gigantische rieten mand op de rug, gevuld met brood. Roggebrood in dit geval, dat was toen populair. Zes dagen per week, kilometers achter elkaar. Later kwam er een hondenkar en in de jaren twintig een paard en wagen, maar het bleef intensief, na een nacht bakken de paden op en de lanen in met manden vol brood.

Brief naar Wina Born

Dat was de eerste lichting bakkers van ­Bartels; daar is het arbeidsethos geboren dat intergenerationeel bleek. Én de trots op dat harde werken. Of nou ja, die was er misschien niet meteen. Bianca: “Of ze dat een eeuw geleden ook al voelden, weet ik niet. Waarschijnlijk idealiseer ik dat een beetje. Ze zullen de tijd niet hebben gehad om ervan te genieten. Maar ik vroeg het aan een oudoom en die zei over mijn andere brood bakkende overgrootvader: ‘Mijn vader wilde nooit zomaar een bakkertje worden. Hij wilde een góéde bakker worden, misschien wel de beste bakker.’ Er was toen dus al ambitie. En die die is van generatie op generatie doorgegeven.”

Een sprong in de tijd dan, naar de ouders van Bianca, die van 1970 tot 1997 Bakkerij Bartels op de Rijnstraat runden. Wederom: lange dagen, korte nachten, maar ook weer: trots en met het soort gedrevenheid dat nodig en aanstekelijk tegelijk is. Ze moesten er inspelen op een veranderende broodmarkt. Toen supermarkten in de jaren zeventig vooral wit- en lichtbruin brood verkochten, werd ­donkerbruin en volkoren het brood voor mensen die ambachtelijke kwaliteit zochten en een hogere opleiding hadden. Die waren bewuster met voeding bezig en hadden meer te besteden, dus die gingen nog naar de warme bakker. Frans ging experimenten met hele, gekneusde en gestoomde graankorrels en geroosterde mout en noemde dat nieuwe product kloosterbrood. En hij verzon natuurvolkoren, brood waaraan hij onverzadigde vetzuren had toe­gevoegd, waardoor het ‘goed voor hart, bloedvaten en de slanke lijn’ zou zijn. Hij schreef zelf een brief naar de beroemde culinair journalist Wina Born, die kwam proeven en erover schreef in Het Parool.

Ook dat hoorde bij het bakkerswezen: aandacht generen. Dat begon al met de advertentie in de Schuitemakers Purmerender Courant, maar zo bleven ze generatie na generatie zoeken naar belangstelling. Toen in 1982 de bakkerij weer open ging na een verbouwing, gebeurde dat op z’n feestelijkst. Vlaggetjes aan de pui, duizend gratis krentenbollen voor de mensen en op de stoep een kameel, waar kinderen op konden zitten om op de foto te gaan. Én een advertentie in Het Parool: ‘Bartels de warmste bakker nu nog warmer.’

Kinderhandjes zijn gratis

De winkel was meer dan brood: het was een ontmoetingsplek. Moeder Willy zat regelmatig op het bankje voor de deur te luisteren naar het wel en vooral wee van haar buurtgenoten. Tram 25 stopte er voor de deur en wie moest wachten haalde een croissant: naturel voor 1 gulden, met kaas 1,35.

Als bakkersdochter was Bianca zich altijd bewust van haar rol. Iedereen vriendelijk groeten op straat – het kon zomaar een klant zijn. Ze was er eentje van Bartels, en dat betekende iets. “Normaal gesproken hoor je nog nergens bij als kind,” zegt ze, terwijl een klant in Niemeijer achter haar twee baguettes koopt. “Maar ik wél: ik hoorde bij de bakkerij. Dat deed iets met me hoor, ik was daar trots op en het gaf houvast. De meeste kinderen in de klas konden niet uitleggen wat hun ouders voor werk deden. Ik wel, iedereen wist wat een bakker was.”

En verder: “Bij mij was dat alleen maar iets leuks. Voor mijn ouders en grootouders betekende het ook dat ze moesten helpen. Kinderhandjes zijn gratis, zo ging dat. Mijn twee broers en ik moesten niks, maar we móchten meehelpen. In de winter op de stoep oliebollen verkopen en op dinsdagavond de bakkerij schoonmaken – als bijbaantje, niet omdat we aan het werk werden gezet.”

Frans Bartels (links) aan de werkbank, rond 1962. Beeld privéarchief

Klagende buren

Bij het uitpluizen van de familiegeschie­denis zag Bianca grotere ontwikkelingen die verdergingen dan het particuliere. De veranderende stad bijvoorbeeld. Steeds meer klagende buren, over de geur of de nachtelijke werktijden. Betutteling ook van de gemeente. Er mocht steeds minder, er moest steeds meer. Middenstand verdween langzaam uit de stad, ook uit de Rijnstraat, opgeslokt door grote ketens. De bakkers vielen bij bosjes, net als de ­slagers trouwens, en de groenteboeren, sigarenzaken, noem maar op. Supermarkten, steeds meer.

Maar ook de rol van de vrouw die in een eeuw tijd zo wezenlijk veranderde. Hoe het eerst nog een verworvenheid was dat de vrouw van een middenstander niet meer mee hoefde te werken in de zaak, maar thuis voor de kinderen en het huishouden ‘mocht’ zorgen. En hoe dat langzaam veranderde in ouderwets, gendernormatief en meer van zulke dingen.

Of hoe werkdagen korter werden, en minder fysiek. Het bakkersvak bleef daar wel flink in achter ten opzichte van andere beroepen. Hun wekkers gingen die eeuw onafgebroken vroeg, de dagen bleven lang. Toen Bianca op de redactie van een tijdschrift kwam te werken en haar moeder vertelde wat ze daar nu precies deed, zei die: wat luxe, je mag de hele dag zitten!

Maar Bianca merkt nog steeds wat het betekent om een bakkers(achter)(klein)dochter te zijn. Een halfjaar geleden nog, toen ze zichzelf voorbij dreigde te lopen in werkdrift. Ze werd somber, prikkelbaar, ze glipte niet over het randje, maar schurkte ertegenaan.

Intussen was ze nog wat aan het redigeren voor het boek. Details, want daar is ze scherp op, dat is dan weer dat banketbakkersbloed. Inkorten, bijslijpen, en toen las ze opeens weer dat stuk over haar grootouders die in de oorlog hun huis moesten verlaten met hun kleine kinderen. Van de een op de andere dag waren ze alles kwijt en moesten ze opnieuw beginnen. Eerst moesten ze de oorlog overleven, daarna kwamen ze in Amsterdam jarenlang in een juridisch gehakkel terecht omdat iemand vond dat ze geen recht hadden op hun zaak. Maar wat denk je? Handdoek in de ring? Nooit. Doorgaan, positief blijven. Er was één woord dat niet mag ontbreken in dat Bartels-dna: veerkracht.

Bartels: ‘De perfectionistische Jan de Goede, rechts, hield strak in de gaten of al zijn banket­bakkers deden wat hij wilde, eind jaren veertig.’ Beeld privéarchief

“Natuurlijk: er zitten gevaarlijke kanten aan dat hoge arbeidsethos dat ik geërfd heb. Maar toen ik weer las over hoe mijn grootouders hun rug rechthielden, wat ze ook overkwam. Hoe ze doorgingen, zonder te zeuren. Toen putte ik daar hoop uit voor mezelf. Ik bedacht: dat moet ergens ook in mij zitten. Dat gaf me kracht, zo cool.”

Laatste halte

Jarenlang sprak Bianca met allerlei familieleden, maar misschien wel het meest met Frans, haar vader. Honderden vragen stelde ze hem, over alles wat er te vragen viel. Hij heeft het eerste manuscript van het boek nog gelezen, maar een jaar geleden overleed hij. Ze droeg het boek aan hem op, als laatste tastbare herinnering aan een eeuw bakkerijen.

Zelf bakte Bianca nog nooit een brood. Nee, ook niet in coronatijd, toen iedereen het deed. Ze is niet handig en bovendien: ze is en blijft een Bartels, dan kan ze toch niet zomaar een brood in elkaar flansen? Het moet kwaliteit zijn, anders hoeft het niet.

Eén keer heeft ze eraan gedacht om toch het bakkersvak in te gaan. Ze was twintig jaar oud, had net twee jaar dansacademie gedaan en stond op het punt om theaterwetenschap te gaan studeren, toen haar vader zei: er staat een pandje te huur in de Leidsestraat. Een croissanterie, daar kon ze zo in. Even gingen ze hardop fantaseren: die croissants konden ze bakken in de Rijnstraat en de rest zou ook wel lukken. Een eigen toko, ook daar ‘Bartels’ op de gevel. Tien minuten duurde de dagdroom. Toen dacht ze weer aan zesdaagse werkweken en aan hoe vroeg de wekker zou gaan.

En de zaak overnemen? Haar ouders zeiden meteen: dat mag je alleen doen als je het héél graag wil. Alleen dan lukt het om zo’n offer te brengen. Om zo hard te werken, dag en nacht. Ze deed het dus niet, ze nam de bakkerij niet over en net als haar broers is ze ontslagen van een schuldgevoel over het einde van de dynastie. Wel blijft ze onverminderd trots op haar bakkende voorouders. Omdat het niet gaat om wat er niet meer is, maar om wat er wél is geweest. Bakker Bartels dus, met de Rijnstraat als laatste halte. En nog steeds springlevend: het Bartels-dna.