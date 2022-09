Bi Visibility Day vraagt om meer gelijkwaardigheid voor biseksuelen

Beeld Tess Kievit

In Nederland hebben één miljoen mensen bi+ gevoelens. Dat weten maar weinig mensen, hoe kan dat?

“In onze samenleving wordt meestal uitgegaan van monoseksualiteit; je bent hetero óf homo. Het emancipatiebeleid richt zich al lang op homoseksualiteit, maar pas sinds kort ook expliciet op bi+ mensen. Er was in Nederland lang geen grote organisatie voor bi+ mensen, dus representatie was er ook niet, daardoor is het bij veel mensen onbekend.”

Er zijn tegenwoordig steeds meer termen om seksualiteit te omschrijven, wat is nu eigenlijk het verschil tussen bi+, biseksualiteit en panseksualiteit?

“Bi+ is een parapluterm voor iedereen die op meer dan één gender valt. Biseksuele mensen die aangetrokken zijn tot mannen en vrouwen vallen eronder en ook panseksuele mensen die vallen op mensen ongeacht hun gender.”

Jullie organiseren ook de Landelijke Bi+ Dag op 24 september, waarom is dat nodig?

“Het is vaak niet makkelijk om openlijk voor je bi- of panseksualiteit uit te komen, blijkt uit allerlei onderzoek. Bi+ jongeren en volwassenen voelen de druk om homo of lesbisch te zijn óf juist hetero en kunnen ervaren dat mensen niet willen daten met een bi+ persoon. Er is behoefte aan erkenning en gelijkgestemdheid, en daar draagt deze dag aan bij.”

Zijn er nu meer bi+ mensen dan vroeger?

“Nee, waarschijnlijk niet. Wel is er meer aandacht en ­erkenning voor bi+-zijn, wat helpt om er meer open over te zijn en waardoor het ook meer zichtbaar wordt.”