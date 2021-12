Bezorgbollen – als je niet zelf in die lange rij wil staan

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer: oliebollen van Joop Bakker.

Waar bestellen we?

Een feestelijk product in de hoofdrol: de oliebol. En wel die van Joop Bakker, die al jaren een kraam op de Admiraal De Ruijterweg bestiert, vlak bij de kerstbomenstal. Naast de klassieke bollen vult hij ze met zoetgoed als Nutella, Oreo en Kinder Bueno. Ik zal hier geen discussie beginnen over de nutellarisering van Amsterdam – laten we het erop houden dat ik zijn creativiteit bewonder.

Eh… dit is toch een bezorgtest?

Jazeker. Oliebollen voor thuis bestellen roept, ook bij mij, direct allerlei vragen op. Komen ze warm aan? Moet je ze zelf nog oppiepen? Waarom zou je dit überhaupt doen? Wat betreft die laatste vraag: als ik op de laatste dagen van het jaar de rijen voor de kramen zie, is er voor ongeduldigen (zoals ik) best wat voor te zeggen om zo’n taak uit handen te geven. Zeker als de hele familie mee-eet.

Overigens zijn er niet veel zaken die dit doen. Ik vond er – eind november – drie: Delicious Oliebol in Zuid, Rene’s Croissanterie op de Damstraat en dus Bakker’s Gebakkraam. Die laatste zit niet ver van mijn huis, dus dat zou de slagingskans moeten vergroten.

Tijd om te kiezen!

Ik kies vijf producten uit het ruime assortiment. Weet wel: er geldt een minimum bestelbedrag van 10 euro en je betaalt daar bovenop ongeveer 2 tot 3 euro kosten aan UberEats.

Na 22 minuten staat de koerier op de stoep. Alles is netjes verpakt, maar... koud. Dat zou ik digitaal vermelden: dan kun je alvast de oven aanzetten (tip: 5 minuutjes op 150 graden of in de Airfryer).

Enfin. Hoe smaken ze? De gewone oliebol (€1,50) is vers en luchtig. Licht vettig, maar dat hoort er voor mij bij. Voor €0,50 krijg je een flinke hoeveelheid poedersuiker. De krentenbol (eveneens €1,50) is nogal donker gebakken, maar prima in smaak en textuur.

Dan de opvallendere creaties. Ik durf het bijna niet te zeggen: de Nutellabol (€3,50) is verrassend lekker. Mierzoet, dat wel: want naast de romige chocoladepastavulling zit er tevens een chocoladelaagje én suikerrandje op.

Minder blij ben ik met de appelbeignet (€3,50). Het gekaneelsuikerde bladerdeeg is degelijk gemaakt en knapperig, maar de plak appel binnenin is keihard en verre van gaar. Jammer.

Tot slot de chocoladewafel (€3,50). Ik bestelde er een met melkchocolade, maar kreeg een met witte. Zorgvuldig gemaakt, al vind ik deze wel écht kinderlijk zoet, mede dankzij de minimarshmallows.

Kortom: zou ik het bestellen van oliebollen aanraden? Wellicht vooral als je rond de jaarwisseling een grote hoeveelheid nodig hebt en het niet erg vindt om ze zelf nog even op te piepen.

Oliebollen Bakker’s Gebakkraam Open ma-zo 11.30 tot 19.00 uur

Bestellen via UberEats

Prijs €14,- voor drie oliebollen, een appelbeignet en een chocoladewafel

Aanrader: Ja, met een kleine kanttekening

