Bezoek het literaire festival Read My World of bekijk de documentaire Woman

De voorstellingen op het Circusbende Festival zijn leuk voor het hele gezin. Beeld Simone Tenda

Kids: Circusbende Festival

Zin in magie, absurdisme en gezelligheid? Kom dan dit weekend naar het Circusbende Festival op de NDSM-werf, met een circus, met muziek, workshops, genoeg eten en drinken en de nodige verrassingen. Internationale artiesten, professioneel jong talent en muzikanten wisselen elkaar af. De voorstellingen zijn leuk voor het hele gezin.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, NSDM-werf, vanaf €6 t/m €15

Het Huiskamerfestival is in verschillende stadsdelen. Beeld Tim Hillege

Festival: Huiskamerfestival

Ook dit jaar is het Huiskamerfestival terug. Een kleinschalig theaterfestival waar professionele artiesten nieuw materiaal uitproberen. Dit weekend kun je in verschillende stadsdelen naar verschillende voorstellingen kijken, van jong talent tot cabaretiers en van theatermakers tot muzikanten. Er zijn verschillende routes langs huiskamers en voorstellingen op grotere locaties. Een paar van deze plekken zijn bijzondere huizen waar je niet vaak binnenkomt.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, meerdere locaties, €15 t/m €25

Documentaire: Woman

Wat zijn de grootste dromen van een vrouw? En hoe kijkt een vrouw naar het eigen lichaam? Vrijdagavond presenteert Pakhuis de Zwijger de documentaire Woman (2019). In deze documentaire geven regisseurs Yann Arthus-Bertrand en Anastasia Mikova tweeduizend vrouwen uit vijftig verschillende landen een stem. In de documentaire vertellen vrouwen in close-up hun verhaal. Woman brengt de onrechtvaardigheden in beeld waaraan vrouwen over de hele wereld worden blootgesteld, maar ook hun doorzettingsvermogen om daar verandering in te brengen.

Vrijdag, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger, gratis entree

De musical Charlie and the chocolate factory heeft een eetbaar decor. Beeld Deep Thought Productions

Kids: Charlie and the chocolate factory

DeLaMar presenteert dit weekend Charlie and the chocolate factory. Een musical met prachtige nummers, een eetbaar decor en herkenbare personages. De musical vertelt het verhaal van Charlie, die een van de gouden tickets bemachtigt waarmee hij toegang krijgt tot de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka. Vanwege een aantal spannende scènes wordt de musical aangeraden voor kinderen vanaf 8 jaar.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, DeLaMar, vanaf €27

Festival: Amsterdam Fringe Festival

Zin in een Fringe-avontuur langs de rafelranden van het theater en de stad? Dit weekend zijn tijdens het Amsterdam Fringe Festival nieuw talent, uitvinders, nichevirtuozen, post-avantgardisten en vreemde vogels te ontdekken. Amsterdam Fringe Festival is een platform en vrijplaats voor eigenzinnige makers en hun publiek. Het festival is op 29 verschillende locaties door de hele stad, waaronder de Brakke Grond, theater Bellevue, club Radion en Cinetol.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, meerdere locaties, €8,50 t/m €12,50

De regels van Rutte, de nieuwe voorstelling van Theatergroep Toetssteen. Beeld Anne van Zantwijk

Theater: De regels van Rutte

Mark Rutte is de langstzittende premier ooit. Hoe houdt hij dat vol? En wat zegt dit over zijn persoonlijkheid? Theatergroep Toetssteen presenteert in het Amsterdams Theaterhuis de nieuwste voorstelling De regels van Rutte, onder regie van Erris van Ginkel. Vier acteurs, Harm Witteveen, Linda Tordoir, Carlo van Munster en Marieke Fransen, gaan op humoristische wijze op zoek naar het geheim van Mark Rutte.

Vrijdag, 20.15 uur, Het Amsterdams Theaterhuis, €16

De band Liquid Spirits

Optreden: Liquid Spirits

Zin in een avond met funky soul, jazzvibes en hiphop? Oprichters en producers van Liquid Spirits – Wiboud Burkens en Manuel Hugas – gingen een samenwerking aan met zanger en songwriter Ivan Peroti. In 2021 bracht de band, die in 2004 werd opgericht, zijn vierde studioalbum Years uit. Liquid Spirits focust zich op authentieke muziek, gespeeld op vintage instrumenten. Aan de hand van hedendaagse technologie en techniek laten de bandleden verschillende genres samensmelten.

Zaterdag, 19.30 uur, Paradiso, €14

Dit weekend is de tiende editie van het Read My World-festival. Beeld Jan Boeve

Festival: Read My World

Dit weekend vindt de tiende editie van Read My World plaats, een festival waar schrijvers en vertellers, lezers en luisteraars, uitgevers en vertalers elkaar ontmoeten. Dit jaar focust het festival zich op het thema Joy & Sorrow. De line-up bestaat uit zestig gasten, onder wie Omar Musa, Asmaa Azaizeh, Tatjana Almuli, Dean Bowen. In de tuin is er (live)muziek, de Read My World Boekenclub, en kun je eten en drinken.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, Tolhuistuin, €17,50 t/m €25

Josua Wechsler gaat in de solo- en tuintentoonstelling Structures that Reveal in Time op ontdekkingsreis in de natuur. Beeld Josua Wechsler Exos 2020

Tentoonstelling: Structures that Reveal in Time

Vanaf vrijdagavond presenteert Galerie Bart de solo- en tuintentoonstelling Structures that Reveal in Time van beeldhouwer Josua Wechsler. In zijn werk gaat hij op ontdekkingsreis in de natuur, met focus op de pure ervaring en kracht van de natuurlijke omgeving. Wechsler probeert in de hybride sculpturen een sterk contrast aan te brengen tussen cultuur en natuur door onnatuurlijke kleuren en materialen te gebruiken.

Vrijdag, 17.00 uur, Galerie Bart, gratis entree

Losgaan tijdens Kiss All Hipsters in de Melkweg.

Club: Kiss All Hipsters

Luister je graag naar Arctic Monkeys, Tame Impala, The Weeknd en Florence & The Machine? En heb je zin in een leuk feestje? Zaterdagavond kun je in de Melkweg losgaan tijdens het evenement Kiss All Hipsters. Zes uur lang kun je samen met je vrienden dansen op een eclectische mix van indie, hiphop, pop en electronica.

Zaterdag, 23.30 uur, Melkweg, €7