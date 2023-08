Bewoners van De Aker willen het dorpsgevoel terugbrengen: ‘We zeggen wat vaker hoi en hallo’

Beeld Brian A Jackson

Wat houdt een stadsdorp in?

“Het draait om nabuurschap. Dus: dingen voor elkaar doen als het nodig is, elkaar groeten op straat, leuke dingen doen met buurtgenoten. Het komt eigenlijk neer op wat meer naar elkaar omkijken, het dorpsgevoel als het ware terugbrengen in de wijk.”

Dat is dus niet vanzelfsprekend aanwezig.

“Het is eerder krabben en bijten. En daarnaast: het is zeker niet vanzelfsprekend dat je je buren kent, of ervoor openstaat om ze te leren kennen. Wij proberen hier een netwerk op te zetten: een stadsdorp moet de buurt verrijken, bewoners makkelijk met elkaar in contact laten komen.”

Ontstaat er al wat meer contact?

“Sinds Yvonne van Kruijssen en ik ermee bezig zijn, hebben we al veel nieuwe buurtgenoten leren kennen. We zeggen wat vaker hoi en hallo dan vroeger, bijvoorbeeld omdat we weten dat iemand zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Het loopt dus al aardig, maar we hopen nog meer mensen aan te trekken.”

Worden er ook activiteiten georganiseerd?

“We zijn nu vooral druk met het vullen van de website en de nieuwsbrief. Wanneer meer mensen zich hebben aangemeld, via de site stadsdorpaker.nl, zullen we een enquête verspreiden om te polsen waar behoefte aan is.”

Wat lijkt u leuk?

“Dat ik, wanneer ik wat meer eten in huis haal, op het digitale prikbord kan zetten: ‘Hallo, deze week heb ik eten voor zes personen, schuif aan, eet een hapje mee.’ Of een wandeling maken, een baantje trekken ergens. Dat soort spontane dingen.”

Kan iedereen zich aanmelden?

“In de praktijk zal het vooral mensen trekken die niet meer werken, maar wel nog actief willen zijn. Maar we hebben er juist ook graag jongeren bij, of mensen met nog thuiswonende kinderen.”