Betsubara levert een goed maaltje: machtige schatjes voor je ‘extra buik’

Voor wie het lastig vindt om te kiezen zijn er boxen met een selectie hapjes. Beeld MONIQUE VAN LOON

Waar bestellen we?

“Je hebt altijd nog plek voor een dessert,” zei iemand ooit tegen me. “Want toet­jes gaan niet naar de maag, maar naar het hart.” In Japan hebben ze daar een mooi woord voor: betsubara, letterlijk vertaald ‘extra buik’. Dit gezegde wordt gevierd bij het Japanse restaurant Betsubara, met vestigingen in Oost en West.

Je kunt hier terecht voor verschillende ramen (noedelsoep) en Aziatische snacks, zoals dumplings. Voor wie het lastig vindt om te kiezen zijn er boxen met een selectie hapjes. Er zijn vijf soorten ramen, van troebele – vaak machtige – varkensbouillon met buikspek tot lichte soep op basis van miso. De prijzen zijn vergelijkbaar met die van andere ramenzaken.

Rijden maar!

Na 35 minuten neem ik de netjes ingepakte bestelling in ontvangst. Allereerst val ik aan op de snacks. De gyoza (vijf stuks voor €9,50) zijn er in kip- en vegan variant. Ik koos de laatste. Het blijkt een paddenstoelenvulling, die wat donker en herfstig aandoet. De gyoza zijn duidelijk zelfgemaakt, met een krokant kant­patroontje op de bovenkant. Het zijn machtige schatjes. De bijgeleverde saus is pittig en zuur, maar het geheel mist voor mij toch wat frisheid.

De karaage (€8,50), krokant gefrituurde kippendij, is een tikje droog vanbuiten, maar blijkt warempel erg sappig vanbinnen. De Japanse mayo erbij is om je vingers bij af te likken. Ik dip het hele bakje leeg.

Houd je plek voor de soep?

De Tonkotsu Ramen (€15,50) is een schot in de roos. Een royale hoeveelheid noedels en toppings en zeker 350 milliliter bouillon. De varkensbouillon is prachtig troebel en rijk van smaak – de smaken ­perfect in balans. Dat geldt ook voor de ingrediënten waarmee de kom gevuld is: chashu (goddelijke gestoofde varkensbuik), bamboescheuten, zeewier, lente-ui en taugé. Alleen de beloofde prei-olie en kikurage (judasoor) lijken te ontbreken.

Maar, bonus: er zit geen half, maar een héél ajitsuke-ei in. Zo’n eitje wordt gemarineerd in sojasaus, mirin (Japanse rijstwijn) en sake en vervolgens zachtgekookt. Deze zoet-zoute marinade geeft smaak en helpt daarnaast het eiwit te verstevigen en de dooiers een jamachtige consistentie te geven. Dit zijn echt de beste rameneitjes die ik ooit heb geproefd.

En verder?

Tot slot proef ik de Kids Shoyu Ramen (€10,50). Dit zou een halve portie soep moeten zijn. De hoeveelheid noedels en toppings zijn wellicht wat minder, maar toch krijg ik evenveel bouillon als bij de tonkotsu. Die broth, nu gemaakt op basis van kip en shoyu tare, is subtiel en vooral lekker kippig. Alsof je een vettige drumstick afkluift. De vulling, kipgehakt en ­shiitake, is ook dik in orde. Wat een goed maaltje was dit!

Betsubara Open wo-zo 17.00 tot 21.30 uur

Bestellen via Uber Eats en Thuisbezorgd

Prijs €44 voor twee soorten snacks, een grote en een kleine ramen

Aanrader Absoluut, vooral de ramen

