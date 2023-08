Betondorp bereidt zich voor op honderdste verjaardag: ‘Meer dan de geboortegrond van Cruijff’

Het gedenkteken voor Johan Cruijff op de Brink in Betondorp. Beeld Sophie Saddington

Betondorp staat, in uw woorden, ‘onder aan de culturele kaart van Amsterdam’. Gaat de wijk gebukt onder de erfenis van zijn beroemdste bewoner?

“Nou, dat niet, maar het is wel jammer dat de meeste mensen niet echt verder kijken dan Cruijff. Terwijl er zo veel moois te zien is. Er wonen en werken hier heel veel creatieve mensen. Tijdens corona organiseerden we bijvoorbeeld een lockdown proof kunstwandeling, Parels van beton. Die liep als een trein.”

Wat zijn de grootste misvattingen over Betondorp?

“Dat er niets te doen is. Het is wel rustig, maar er gebeurt ontzettend veel. Het dorp staat absoluut niet stil, maar is juist in transitie. Ik ken geen enkel dorp waar zo veel initiatieven zijn op maatschappelijk vlak. En ja, dat er alleen maar beton zou zijn. Dat neem ik mensen niet zo kwalijk trouwens, die aanname. Maar het is een heel groen stukje Amsterdam.”

Zijn alle exposerende kunstenaars Betondorpers?

“Ja, veel wonen én werken er. Er wordt nu een hoop gerenoveerd in het dorp en een tijdje geleden heb ik een overeenkomst gesloten met Eigen Haard: huizen die binnen drie maanden worden gerenoveerd, mogen we tijdelijk gebruiken voor kunst en cultuur. Dus veel kunstenaars hebben er nu een fijn atelier.”

De expositie is eigenlijk ook een uitnodiging.

“Ja! Veel mensen zeggen: ‘O ja, Betondorp, daar fiets ik weleens aan voorbij.’ Maar daar hebben we niks aan. Kom gewoon eens echt langs, want het is hier heel leuk. En zeker in 2024, want met onze honderdste verjaardag gaat er nog meer leuks te zien en te doen zijn.”

made.in.betondorp is van 18 augustus tot en met 2 oktober te zien op het Stadsdeelkantoor Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 in winkelcentrum Oostpoort.