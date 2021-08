Beter (terras)weer op komst: bezoek deze nieuwe horecazaken

Het terras van Bar Piquette in Noord waar, zoals de naam al doet vermoeden, het zomerse drankje piquette wordt geschonken. Beeld Nina Schollaardt

Bar Piquette

Het team achter Bar Piquette, een pop-upbar die 28 mei opende in Noord, heeft een missie: het nu nog verboden drankje piquette legaal op menukaarten krijgen. Volgens Europese wetgeving mag wijn alleen wijn heten als het wordt gemaakt van druivensap en niet van schillen – zoals bij piquette het geval is.

Bovendien mogen alleen de wijnboer en zijn familie het drankje drinken. Enorm zonde, vinden de mensen achter Bar Piquette, helemaal omdat piquette een circulair product is. De pop-upbar is hun antwoord om te laten zien dat het wél kan. Op de website kun je een petitie tekenen om de ‘wijn’ – een zomerdrankje laag in alcohol en met een bubbeltje – te legaliseren. Ook fijn: Bar Piquette heeft een groot terras met uitzicht op het IJ.

Bar Piquette, Gedempt Hamerkanaal 201

De Neef van Fred

De Neef van Fred is een van de nieuwe zaken van horecagroep De Drie Wijzen uit Oost. Het café, tevens bistro, huist op de plek van Café Radijs, op de hoek van de Jan Evertsenstraat en de Admiralengracht, dat in december vorig jaar werd verkocht.

Op de kaart van Fred – op de website omschreven als dat ‘beetje gekke familielid’ dat goed eten, lekker drinken en gezelligheid op de eerste plaats heeft staan – vind je (zoals we van De Drie Wijzen mogen verwachten) een flink aanbod van speciaalbiertjes en fijne borrelhappen. Wie op een zomerse dag eens gek wil doen, kiest voor de huisgemaakte sangria.

De Neef van Fred, Jan Evertsenstraat 41H

De Biertuin (West)

De Drie Wijzen uit Oost nam afgelopen december nóg een zaak over in West, en wel Frits, op de hoek van de Jan Evertsenstraat en het Mercatorplein. Frits maakt plaats voor een derde Biertuin. Wie dus graag de keuze heeft uit tientallen bieren, van blond tot IPA en van glutenvrij tot lager, kan voortaan terecht in Centrum, Oost én West.

De Biertuin West, Jan Evertsenstraat 135

Fête de Soul

Fête de Soul is een van die zaken die net voor de lockdown de deuren opende. Inmiddels kan er weer buiten en binnen worden genoten van ultiem comfortfood, zoals de tortilla met gebakken kip, cassavefrieten met Surinaamse pindasaus en langzaam gegaard buikspek.

Fête de Soul, Lutmastraat 99

Nana

Tijd voor koffie, en wel bij Nana op het Hoofddorpplein in Zuid. Je vindt er een hele trits aan koffievariaties, maar kunt er ook sapjes, (fris)dranken en zelfs biertjes, wijn en mimosa’s bestellen.

Nana, Hoofddorpplein 29

Arie op de Hoek

De mannen achter De Drie Wijzen uit Oost voegden onlangs hun 25e (!) zaak toe aan hun caféimperium. De nieuwe kroeg Arie op de Hoek treedt in de voetsporen van het in De Pijp geliefde Kingfisher, op de kruising van de Ferdinand Bolstraat en de Quellijnstraat.

Kingfisher-eigenaar Bas den Ouden vertelde vorig jaar in een interview met het Het Parool waarom hij en zijn compagnon ermee stoppen: “We zijn niet failliet vanwege corona. Nee, we stoppen ermee omdat we toe zijn aan een nieuw avontuur. De Kingfisher is een legacy, een icoon. Toen we in 1999 begonnen, waren we echt aan het pionieren. En dat gevoel ben ik een beetje kwijtgeraakt, na 21 jaar.”

Het is duidelijk te zien dat de eigenaren van Arie het kroeggevoel van Kingfisher willen behouden. ‘Een ode aan de Amsterdamse bruine kroeg,’ noemen ze het op de website. De kaart sluit daarop aan: Arie serveert ’s middags croques, tomatensoep en kroketten en ’s avonds steak tartare en cheeseburgers.