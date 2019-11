Bestellen bij Tapas Bar Català: duur maar goddelijk

De bestelling bij Tapas Bar Català. Beeld Monique van Loon

Wat te eten op 5 december?

Ik vraag me af of de goedheiligman in Spanje het liefste paella eet. Of is het met die baard verstandiger voor handzamere tapas te kiezen? Voor ik het weet heb ik zelf zo veel zin in Spaans eten gekregen, dat ik besluit Tapas Bar Català, in de Spuistraat, te testen.

Wat is de eerste indruk?

De zaak oogt toeristisch, maar de onlinerecensies zijn veelal positief. Het menu vermeldt 24 – veelal Catalaanse – gerechtjes. De prijzen zijn aan de hoge kant (€11,75 voor een bijgerecht van spinazie vind ik wat te gortig). Gelukkig loopt er een kortingsactie: 15 procent korting bij een bestelling boven de 20 euro. Ik kies negen gerechtjes uit. Vol verwachting klopt mijn hart…

Rijden maar!

Na iets meer dan een halfuur belt de bezorger al aan. Dat is lekker snel! Alles is nogal onhandig verpakt; de dunne plastic snackbarbakjes scheuren en lekken. Zonde. Maar dan, de geuren die vrijkomen als de gerechten zijn bevrijd. Goddelijk! Het brood (€2,50) is vers en de aioli (€2) smaakt precies zoals op vakantie: bomvol knoflook en met een scherp randje.

Da’s een goed begin. Wat proeven we nog meer?

De paella (€6,50) is authentiek en van de beste soort. De portie is niet groot (zo’n 230 gram) maar de rijst is perfect gegaard, smeuïg en heeft het beroemde krokante randje. Inktvis, mosselen en doperwten doen dienst als vulling, en dat doen ze goed. De aletes de pollastre (€6,60) zijn vier tamelijk kleine kipdrumsticks. De marinade is prima, maar ze zijn niet erg mals. De pimientos del padron, gefrituurde groene pepers (€6,60), komen juist in een enorme portie en eten heerlijk weg.

En de resterende vier gerechtjes?

Mijn favoriet is de xipirons a la planxa, plaatgebakken pijlstaartinktvis. Daar heb ik het relatief hoge bedrag (€16,60) meer dan graag voor over. Ze zijn groot, sappig, mals en zwemmen in de paprika-olie. De xoriço a la planxa (€8,50), pittige chorizo, komt ook van de plaat en wordt geserveerd met een enorm stuk brood, heerlijk om in de olie te dopen. Ook de Spaanse aardappel-tortilla (€6,50) is meer dan oké, zeker met de aioli die nog op tafel staat. Tot slot de mandonguilles (€16,75), meer gehaktballetjes en doperwten dan tomatensaus, maar alles is mooi op smaak.

Kortom

Ik denk dat dit Sinterklaas ook behoorlijk zou bekoren, al zou hij het – net als ik – wel wat prijzig vinden.

