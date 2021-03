Bestellen bij Café Parlotte is perfect voor een Frans diner thuis

De bestelling bij Café Parlotte. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Vandaag test ik Café Parlotte op de ­Westerstraat. Ze openden midden in de eerste lockdown en doen sinds een tijdje ook aan bezorging en takeaway. Overdag kun je op de bonnefooi langsgaan voor spannende broodjes, zoals de Parlottedog en een burger die, zo heb ik vernomen, grandioos goed is. Nu is het avond en open ik mijn ‘huiskamerrestaurantje’ voor een vriendin. Bij Parlotte kun je zowel losse gerechten bestellen als een menu. Ik ga voor beide, zodat we zoveel mogelijk kunnen proeven. De prijzen zijn zoals je in het restaurant zou verwachten. Tip: ze bieden tevens uitmuntende wijnen aan.

‘Chez Monique’ is geopend!

Na dertig minuten belt de bezorger aan. Alles wordt zoals verwacht koud geleverd en is netjes verpakt, inclusief een attent briefje met duidelijke instructies én een gezellige noot in de vorm van een Spotify-playlist. De bakjes zijn handig gemarkeerd en ik ontdek twee gratis bonbons in de vorm van kusmondjes. Sympathiek!

Tijd om te proeven.

Allereerst de losse gerechtjes. De zelf opgewarmde kreeftensoep (€10,75) is een uitmuntende bisque met kreeftenvlees. Het garnituur van champignons en croutons is een knapperige tegenhanger van de romige soep. De pulpo (€9,75) is een smakelijke mix van gegrilde octopus met bleekselderij, kappertjes, knoflook en citroen. De bleekselderij overheerst een tikje, maar het geheel eet lekker door. De rillette de porc (€6,50) is een royale hoeveelheid varkensrillette van hoge kwaliteit, precies vettig genoeg. Wel jammer dat er geen brood bij zit, zoals de foto online doet vermoeden – oeps, die had ik er los bij moeten bestellen.

De bakjes zijn handig gemarkeerd. Beeld Monique van Loon

En dat driegangenmenu?

Het menu (€36) dat op Deliveroo staat, blijkt verouderd: ik krijg drie totaal andere gerechten dan verwacht. Gelukkig hou ik wel van een verrassingsmenu. Na een belletje met de vriendelijke eigenares weet ik alsnog wat ik ga eten.

De bietensalade vooraf is simpel, maar doeltreffend, met Piemontese hazelnoten en Olde Remekerkaas. De hoofddis is een feestje: geroosterd buikspek met venkelworst, palmkool en pompoengratin. Een grote portie met alle smaken op de juiste plek – de goddelijke ciderjus lik ik van mijn bord. Zowel het losse dessert als die uit het menu zijn een schot in de roos. De chocolademousse (€6) is lekker puur, met een puike karamelsaus. De gepocheerde peer is zacht en zoet, met een romige sabayon en amandelcrumble. Tien punten.

We sluiten de avond af met twee canelés (€3,50 per stuk), die helaas nét effe te donker vanbuiten en te rauw vanbinnen zijn. Minuscule domper op een verder subliem menu. Chapeau!

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.