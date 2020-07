Bestellen bij Brasserie Ambassade: nagenoeg perfect

De gekonfijte eendenbout is botermals. Beeld Monique Van Loon

Hebben we alweer trek?

Al is de horeca weer geopend, ik blijf het een feestje vinden om thuis restaurantje te spelen. ‘Chez Monique’ wordt vandaag mede mogelijk gemaakt door de brasserie van het Ambassade Hotel. Die zit op de Herengracht, maar blijkt tevens te bezorgen vanuit een keuken in Zuid.

Op het klassieke Franse menu staan baguettes, salades, soepen, voor-, hoofd- en nagerechten, plus een riante drankenkaart. Mijn oog valt direct op het gemak van het menu du chef. Het is een vast menu, in drie (€33), vier (€39) of vijf (€45) gangen: bij de tweede zit een tussengerecht, bij de laatste ook een kaasplankje.

Rijden maar!

Na een half uur overhandigt de fietskoerier me mijn viergangendiner. Prima op tijd, en de porties ogen netjes. In de tas vind ik naast alle losse bakjes ook een hotelmagazine en een gouden bonbondoosje waaruit ik twee Napoleonsnoepjes en twee pepermuntjes vis. Mooi detail.

Ik start met de soupe à l’oignon. Deze huisgemaakte Franse uiensoep is hartverwarmend, zoetig en vettig, precíes zoals je ’m hebben wil. De portie, ongeveer 250 milliliter, lijkt weinig. Maar iedereen die weleens uiensoep eet, weet dat dat méér dan genoeg is. Zeker als er nog gangen volgen. Het onontbeerlijke ‘dakje van kaas’ hebben ze slim opgelost door een snee lichtgeroosterd casino-wit uit te steken, te gratineren en los erbij te serveren. Die smaakt overigens fantastisch.

En de tweede gang?

De saumon mariné maison, gemarineerde zalm met aangemaakte sla, toefjes avocado, amandelstiften en viseitjes, is een frisse tussengang. Een elegant gerecht, met kraakverse zalm in sashimistijl. De piepkleine croutons maken het af.

En dan de showstopper: confit de canard. Mijn lievelings. De gekonfijte ­eendenbout is niet heel warm meer, maar het vlees valt al bijna van het bot als ik ernaar kijk. Botermals. De drie perfect bijgesneden aardappeltjes zijn goddelijk, de ­brunoise van biet en gekarameliseerde ui zijn goed. Maar die saus. Die saus! Om je vingers bij af te likken, deze gelatineuze jus de veau. Het enige waarvan ik een beetje boos word, is de gigantische schep mosterd in het bakje. Deze is niet alleen te scherp, hij is door het vervoeren tegen de andere ingrediënten aan gekomen, waardoor sowieso al een van de drie aardappels naar pure mosterd smaakt. Zonde.

Nog plek voor een toetje?

Bij ‘citroentaart’ dacht ik aan een klassieker à la Holtkamp. Het blijkt een moderne versie te zijn: een laagjescake met frisse lemon curd, licht pittige cress, partjes ­grapefruit en krokant kruim. Hier ben ik absoluut niet rouwig om: wát een stijlvol einde van dit nagenoeg perfecte Franse diner.