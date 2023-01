Bestel een kopje cacaodrank bij deze nieuwe bar in Six and Sons op de Haarlemmerdijk

Beeld Hannah Bults

Als je de trap in Six and Sons oploopt vind je de net geopende cacaobar, een kleine koffiezaak, waar je kunt werken aan je laptop of met vrienden kunt afspreken. Maar in plaats van een cappuccino bestel je een kopje cacao (€4), gemaakt van vermalen cacao en sojadrank, aangevuld met kruiden en specerijen. Een warme, romige, maar bittere drank, die meer gemeen lijkt te hebben met koffie dan met een hete chocolademelk. De gemalen biologische cacao komt van een boerderij in Guatemala. Naast cacao serveren ze ook biologische thee, sappen en frisdranken (€3).

Drie jaar geleden heropenden broer en zus Leon Goldwater (46) en Iloma Taillade (48) de winkel Six and Sons op de Haarlemmerdijk. Het is alsof je meerdere zaken tegelijk inloopt, want ze werken met meer dan honderdvijftig verschillende kleine en duurzame ondernemers. Elk met een eigen filosofie.

Kort geleden hebben Goldwater en Taillade het kledingmerk Rhumaa overgenomen en er een lifestylemerk van gemaakt. “In het Zuid-Afrikaanse dialect betekent rhumaa communicatie en nieuw begin, het merk bood jonge Afrikaanse artiesten een kans hun werk te laten zien.” Wanneer Goldberg voor het eerst de cacaodrank proeft, weet hij zeker dat hij dit met anderen wil delen onder het merk Rhumaa. “Het is een superfood en het bezit een van de hoogste antioxidanten.”

Cacao drinken begon ooit bij de Maya’s en de Azteken gedurende ceremonies. Taillade: “Het zorgt voor rust in je hoofd en je lichaam.” In de cacaobar organiseren Goldwater en Taillade zelf ook cacaoceremonies. Taillade: “Een unieke bijeenkomst waar je cacao drinkt. Cacao is een hart opener. Het moedigt je aan om je hart te openen en een diepere connectie te maken met je ware zelf.”

Rhumaa Cacaobar Haarlemmerdijk 31, Centrum Aan de muur Kunstwerken van jonge Afrikaanse artiesten. Signature item Cacaodrank van rauwe, ceremonieel gemalen cacao uit Guatemala, sojadrank, kruiden, specerijen en eventueel natuurlijke zoetstoffen. Bijzonder Eens in de zoveel tijd organiseren ze een cacaoceremonie, waarbij je cacao drinkt en verschillende oefeningen doet om in contact te komen met je ware zelf.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl