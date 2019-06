Beste chef ter wereld komt koken in het Rijks

Chef Mauro Colagreco, eigenaar van restaurant Mirazur, geeft een speech nadat zijn restaurant is verkozen tot beste restaurant in de The World’s 50 Best Restaurants Awards. Beeld AFP

Mauro Colagreco gaat samen met Joris Bijdendijk, de vaste chef in het Rijks, een viergangen lunch- en diner bereiden. De datum van het evenement wordt later bekendgemaakt op het Instagramaccount van het Rijks.

Restaurant Mirazur werd dit jaar verkozen tot beste restaurant in The World’s 50 Best Restaurants Awards. De Italiaans-Argentijnse Colagreco is de eigenaar van Mirazur, gelegen in Menton aan de Côte D’Azur.

Eerdere chefs

Het is niet de eerste keer dat het Rijks internationale gastchefs uitnodigt. Eerder stonden in de keuken onder andere Kamilla Seidler, Tim Raue en Yotam Ottolenghi, bekend van zijn populaire kookboeken en goed voor rijen tot op het Rokin.

Colagreco is de dertigste - en laatste - chef die Joris Bijdendijk uitnodigt in het Rijks. Na vijf jaar gaat het restaurant nieuwe evenementen organiseren.