‘Bespottelijk dat je voor een huis een relatie aan zou moeten gaan’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Met welke dromen begonnen huizenjagers en welke zijn daar nog van over?

Na een kamer in studentenflat Uilenstede ging Bibi Altink (37) met haar vriend samenwonen in de Rivierenbuurt. “Hij kon het appartement huren via de vader van een vriend die panden heeft in de stad. We betaalden samen 700 euro huur. Een vergelijkbaar appartement in die buurt kost nu 2000 euro, zag ik laatst.”

Toen de relatie na tien jaar strandde, moest Bibi tijdelijk terug naar haar ouderlijk huis. “Ik woonde er een jaar. Op mijn dertigste kon ik een kamer krijgen in een huis met vijf huisgenoten op de Admiraal de Ruijterweg. Na bijna vier jaar kwamen we op straat te staan toen de gemeente kamergewijs verhuren besloot te verbieden. Een idioot besluit waar singles de dupe van zijn. We hebben het nog aangevochten met Woon!, maar moesten toch vertrekken.”

Dat ging niet zonder slag of stoot: “De huisbaas weigerde ons de borg terug te geven omdat hij beweerde dat we de vloer beschadigd hadden. We hebben toen allemaal honderden euro’s ingelegd voor een nieuwe vloer, maar kregen alsnog de borg niet terug.”

Absurde prijzen

Opnieuw moet Bibi aankloppen bij haar moeder in Amstelveen. “Ik had toen de mazzel dat ik na een maand via via terecht kon in De Klokkenhof, een flat aan het Surinameplein. Woningbelegger en -verhuurder Vesteda verhuurt een deel van de studio’s met tijdelijke contracten tegen sociale huurprijzen, rond de 700 euro inclusief. Meer kan ik als kunstenaar en parttime strateeg in de marketing en ­communicatie eigenlijk ook niet betalen. ‘Neem dan een andere baan,’ zeggen mensen soms, maar ik heb hier bewust voor gekozen. Met een fulltimebaan kan ik trouwens ook geen huurhuis betalen met deze absurde prijzen.”

Na twee jaar in haar studio moet Bibi intern verhuizen om een nieuw tijdelijk contract te krijgen. In 2021 krijgt ze te horen dat alle huurders moeten vertrekken omdat er gerenoveerd gaat worden. “Dat zou betekenen dat we dakloos worden, want vind binnen een jaar maar iets wat ook nog te betalen is. Sociale huur is ook geen optie omdat de wachttijden extreem lang zijn. Samen met andere bewoners hebben we een actiegroep ­opgericht met hulp van de Bond Precaire Woonvormen. We stelden drie eisen. We willen blijven tot aan de renovatie, die pas in september gaat plaatsvinden, na de renovatie willen we kunnen terugkeren in de flat, net als de vaste bewoners, en in de tussentijd moet Vesteda ons helpen met het regelen van vervangende huisvesting.”

Beeld Jakob van Vliet

De actiegroep heeft succes: ook tijdelijke bewoners mogen tot de renovatie blijven en terugkeren. Wel moeten ze nogmaals intern verhuizen. “Dat heeft te maken met de wet voor tijdelijke verhuur, die bedacht is om huurders te helpen aan huisvesting. Het probleem is dat huurders hiermee geen huurrechten opbouwen.”

Supersolo

Bibi zoekt nu noodgedwongen met een vriend uit de flat naar een appartement om te delen. “Ik ben de onrust van het steeds maar weer moeten verhuizen zat. ‘Ga dan de stad uit,’ hoor ik weleens, goedbedoeld. Maar hoezo moet ik Amsterdam uit? Ik ben 37, ik kom hier vandaan, ik werk hier, heb mijn hele leven in deze stad opgebouwd. Ik zou gewoon in Amsterdam moeten kunnen wonen, maar het wordt me vrijwel onmogelijk gemaakt. Daar kan ik woest van worden. De politiek heeft er een potje van gemaakt door te denken dat een vrije huizenmarkt met meer bezit goed is voor de samenleving.”

Een paar jaar geleden diende Bibi een klacht in bij de gemeente Amsterdam over de woonsituatie voor singles zonder groot inkomen. Ze werd uitgenodigd door de toenmalige wethouder van Wonen, Laurens Ivens, om haar verhaal te doen. “Hij luisterde naar me en zei na afloop gekscherend dat er voor mij niets anders op zat dan op datingapps te gaan om een partner te vinden. Het is natuurlijk bespottelijk als je om die reden een relatie aan moet gaan.””

“Laatst stond er in Het Parool een artikel over de ‘supersolo’ en hoe Amsterdam steeds meer ingericht is op singles. Toch wordt er op de huizenmarkt nul rekening gehouden met eenpersoonshuishoudens, terwijl de cijfers over het alsmaar groeiende aantal alleenstaanden in de stad al jaren bekend zijn. De beleidsmakers lopen echt hopeloos achter de feiten aan. Iets meer begrip voor deze vergeten groep zou al helpen: zeg niet dat we dan maar een ­rijke partner moeten vinden of de stad uit moeten of ons hele leven anders hadden moeten inrichten.”

Verhuisgeschiedenis 2004-2007 Uilenstede

2007-2015 IJsselstraat

2015-2016 Vlaschaard, Amstelveen (bij moeder)

2016-2020 Admiraal de Ruijterweg

2020-2020 Vlaschaard, Amstelveen

2020-2022 Surinameplein

Wie Bibi Altink (37, beeldend kunstenaar en parttime marketing- en communicatiestrateeg bij een onderwijsadviesorganisatie) Huurt een tijdelijke studio van 24 m2 voor 684 euro inclusief per maand