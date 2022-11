Besparen op boodschappen? Sjoerd bouwde een website om supermarkten te vergelijken

Beeld Shutterstock

U ging altijd naar de Jumbo?

“Ja. Maar een keer niet, toen hadden we niet zoveel tijd en gingen we naar de Dirk, want die is dichterbij. We kochten dezelfde boodschappen als altijd, maar die waren een tientje goedkoper. Dus nu zijn we vaste Dirkklanten.”

Dat tientje leidde tot een website waarop iedereen zijn eigen winkelmandje kan vergelijken?

“Precies. Ik had al eens zo’n website gebouwd die de goedkoopste benzinepomp langs een bepaalde route vindt, nu doe ik eenzelfde trucje met supermarkten.”

U zit nachtenlang prijzen in te tikken?

“Daar heb ik een programmaatje voor geschreven, dat checkt elke dag alle prijzen. Het leuke puzzelen was voor mij meer het bouwen van de site. Daar ben ik graag mee bezig, zoals een ander graag een boek leest of een kruiswoordpuzzel oplost.”

Het gaat om een boodschappenmandje, niet om een pot pindakaas of een algemeen beeld?

“Dat klopt, al kun je ook een enkel, specifiek product op prijs vergelijken. Voor een algemeen beeld kun je terecht bij de Consumentenbond. Mijn site vergelijkt jouw eigen boodschappenwagentje, waar dat het goedkoopst is, of je elders minder zou hebben betaald.”

Moet je niet vooral supermarkten afstruinen op aanbiedingen?

“Als je daar de tijd voor hebt, is dat zeker goedkoper, maar ik heb uitgerekend dat je dan beter een krantenwijk kunt nemen, dan houd je meer geld over.”

Wat als Albert Heijn straks belt en wil adverteren op uw site?

“Daar ga ik niet op in, ik doe dit puur als hobby.”