Bereid je voor op sinterklaasavond met deze wandeling door Amsterdam

Goede vrienden Floor van Spaendonck en Gijs Stork houden van de stad en haar verhalen. Elke week wandelen ze volgens een ander thema, zo pik je ook nog eens wat op. Deze keer bereiden ze zich voor op sinterklaasavond.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

A. We beginnen deze wandeling bij het Spaanse consulaat op Frederiksplein 34 om de oorsprong van Sinterklaas te achterhalen. Sinterklaas was een bisschop die circa 1800 jaar geleden leefde in Myra (Turkije). Vanwege zijn goede daden voor kinderen, vrouwen en scheepslieden is hij beschermheilige van vele steden, waaronder Amsterdam.

Zijn graf ligt in Bari (Italië), lang overheerst door de Spanjaarden. Misschien bedachten we daarom dat Sinterklaas uit Spanje kwam? Of is de Sinterklaas-uit-Spanjemythe ontstaan omdat de handel tussen Nederland en Spanje per boot plaatsvond?

Behalve de handel leverde de Spaanse overheersing tot 1715 ook uitwisseling van tradities op in de Zuidelijke Nederlanden. Het Spaanse kinderfeest Driekoningen (Los Tres Reyes Magos), op 6 januari heeft bijvoorbeeld overeenkomsten met onze sinterklaasviering. Kinderen in Spanje zetten de avond voor Driekoningen ook hun schoen. Wanneer de kinderen daar stout waren geweest, kregen zij carbón dulce, een zwart snoepje dat op steenkool lijkt.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. Sinterklaas is in 2022 nog steeds een kinderfeest, waarop men gezellig bij elkaar komt en elkaar verrast met surprises en gedichten. De moderne sint richt zich natuurlijk op budgettair-vriendelijke cadeaus. Zelfgemaakt, circulair, duurzaam of een doorgeefcadeau.

De Pijp is hiervoor de perfecte uitvalsbasis. We beginnen bij meubelstoffeerder Eva Vrieling van Atelier Gouwe Klauwe, Tweede Jacob van Campenstraat 2. Behalve het bekleden en vakkundig opknappen van meubels, kan de sinterklaaszetel een nieuwe stoffering krijgen. Tegelijkertijd hebben wij weer inspiratie voor onze surprises.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. Bij het ABC SchuimPlastichuis, Gerard Doustraat 162, vinden we alles wat met schuimrubber te maken heeft. Ook koop je hier wat nodig is om verwaarloosde items uit ons interieur opnieuw te vullen: kussens, beren of andere knuffels. Met een nieuwe vulling zijn ook die nare luchtjes meteen weg.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. Snel door naar Jan de Grote Kleinvakman, Albert Cuypstraat 203, de meest complete fourniturenzaak van de stad en daarmee een schatkamer voor de doe-het-zelfsurprisemaker. Op de markt halen we ook de appeltjes van oranje, mandarijntjes en wat wortelen voor het paard.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. Door naar het André Hazes-monument op de hoek Albert Cuyp en de Eerste Sweelinckstraat voor een ode aan de rijmwoordenkoning. Het beeld werd in China gemaakt en kreeg veel kritiek, maar trekt altijd fans. Hazes groeide op bij de markt maar of hij hier ook sinterklaas vierde, is ons niet bekend. Van de Cuyp nemen we ook kartonnen dozen mee voor de surprises.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. We lopen voort langs het Sarphatipark en zien links het beeld van Samuel Sarphati (1813-1866). Als een goedheiligman zette hij zich in voor de stad als arts en strijder tegen armoede, initiator van vuilnisophaal, en van de bouw van De Pijp, het Amstelhotel en het Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein.

Bij de Eerste van der Helststraat bezoeken we scharen- en messenslijper Firma Moes. Zij slijpen onze scharen zodat we het karton en het betere knutselwerk aankunnen. Om de hoek bij Beadazzled, Sarphatipark 6, zijn er kralen in alle soorten en maten. We kiezen hier kralen om oogjes te maken op washandjes zodat het een lieve knuffel wordt. We rijgen een ketting en kopen ook kralen die als knopen worden gebruikt voor onze vintagekledingcadeaus.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

G. Een ander Sinterklaasadres is Klapklaproos, Eerste Jan Steenstraat 133. Hier vind je een van de leukste hergebruikcadeautjes: de Delfts blauw-geschilderde oesters door de Zeeuwse tantes van Eva Schneider. Een andere specialiteit van Schneider zijn de Applaus Boeketten voor premières, prijsuitreikingen en andere festiviteiten. Misschien ook leuk voor bij de schoorsteen?

H. We gaan knallen bij Kiloshop Govert Flinckstraat 111 want in de cadeaustapel hoort een warme trui, shawl of een paar sloffen. Met nieuwe knopen of frisse strik en een goed gedicht wordt tweedehands weer nieuw. Een win-win-win, want het is duurzaam, budgetvriendelijk en vele malen origineler.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

I. Voor het heerlijk avondje halen we Spaanse lekkernijen bij Pacomer Traiteur, Gerard Doustraat 66. Aan de overzijde worden we verleid door de schappen van de Kinderfeestwinkel, een inspiratiebron voor sinterklaas. Kleermaker Kerasus op nummer 91 brengen we een bezoek voor wat creatieve ingrepen en hulp bij de surprise.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

J. Tot slot lopen we terug langs Eerste van der Helststraat 4 waar sinds 1867 Heinekenpaarden rondlopen. De gerenoveerde stallen met originele elementen zijn het paard van Sinterklaas waardig.

Walking Amsterdam, door Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Uitgeverij Fjord, €24,50.