Bep was twee dagen eerder nog naar Trimsalon Coco geweest

Ik kwam van het balkon, en al in de keuken rook ik het.

Rioollucht.

Nee, hè? Was er ergens iets gesprongen? Of verstopt?

Een paar weken geleden hoorde ik boven een geluid dat me ook deed opveren. (Gelukkig had ik geen muziek op staan.)

Water dat op het laminaat terechtkwam. Ik vloog naar boven.

Was de afvoerslang van de wasmachine uit de afvoerbuis geschoten. Ik denk omdat ik vergeten was de centrifugestand van 1400 (standaard) naar 700 te draaien. Waardoor de overvolle machine wild was gaan dansen en zich zo van haar chaperon had losgerukt.

Ik was er vroeg bij – ik had het boodschappen doen even uitgesteld – en de schade viel mee. Een paar lichte plekken op het plafond van de keuken. Met een keer witten te herstellen. Maar als je het niet onmiddellijk doet… Ik ben inmiddels gewend aan de plekken. Het zijn er twee en ik heb ze namen gegeven.

Waterschade is het meest stressgevoelige huiselijke malheur.

Dus een gesprongen ‘iets’ in de wc…

Ik opende de deur van de wc, waar het nog steeds heerlijk rook naar toiletreiniger. Deze maand was gekozen voor de blauwe flacon: Oceaan.

En van een verstopping was ook geen sprake.

Maar door de oceaangeur rook ik nog steeds riool. Ik volgde mijn neus.

De waterschade kwam uit de huiskamer. Om precies te zijn: van de bank. Nog preciezer: van de plek waar de hond heel tevreden lag te slapen.

Ik hoefde mijn neus niet eens in de vacht te steken.

Putlucht. Originele putlucht.

Niet te harden, al helemaal niet met de hitte in huis.

En ze was twee dagen eerder nog naar Trimsalon Coco geweest.

Ik spoelde even terug. De hond had in het water gestaan, maar niet op de bekende plekken met een schone entree en helder water.

Ze had voor de duizendste keer geprobeerd een reiger te pakken, die voor de duizendste keer heel rustig wegvloog. Maar Bep ging op de startbaan van de reiger in het water.

Natuurlijk het vieste en meest stinkende stukje. Met van die zwarte drab op de bodem.

Ik was al verder gelopen en tegen de tijd dat we thuis waren, was de hond wel zo’n beetje opgedroogd en ging ik op het balkon zitten om verder te lezen in het spannende, derde deel van Oxen.

Tot ik water op wilde zetten voor koffie en de rioollucht rook.

Ik nam de hond mee naar de badkamer.

Alwaar ze geheel zelfstandig, zelf geleerd, vast in de doucheruimte ging staan. Alsof ze zei: “Oké, ik kom er niet onderuit. Doe maar.”

Ik goot een behoorlijke streep Sanicur Bath & Shower Gel (dermo beschermend) op haar vacht, van kop tot staart. Een kwartier lang boende ik, liters en liters water gingen er door het afvoerputje.

Ook een vorm van waterschade, want je had er een paar moestuinen uitvoerig mee kunnen besproeien.

Maar de putlucht was uit huis verdwenen. En Beppie, wat rook ze weer lekker.

