Benieuwd hoe muzikaal je bent? Test het op dit platform, ook als je gestopt bent met blokfluitles

Dat zou weleens confronterend kunnen worden.

“Het platform heeft juist als doel om iedereen een hart onder de riem te steken die denkt dat hij over weinig muzikaal talent beschikt. Je kunt een aantal kleine spelletjes spelen en ontdekken dat het wel snor zit met je muzikale vaardigheden. Na afloop van het spelletje kun je meer achtergrondinformatie lezen over ons onderzoek. Daarmee hopen we een breed publiek te interesseren voor muzikaliteit.”

Zijn we dan muzikaler dan we denken?

“We onderschatten onze vaardigheden. Als ik op feestjes over mijn onderzoek vertel, krijg ik vaak als reactie: ‘Oh, ik ben helemaal niet muzikaal. Ik ben gestopt met blokfluitles!’ Maar we hoeven onze kwaliteiten helemaal niet naar beneden te halen. Iedereen vindt het leuk om naar muziek te luisteren. We hebben specifieke voorkeuren, liedjes springen spontaan ons hoofd binnen. We hebben aanleg voor muzikaliteit.”

Waar zijn we dan goed in?

“Veel mensen hebben een goed absoluut gehoor. In een spelletje laten we bijvoorbeeld een tune van een bekend tv-programma horen. Versie een zoals je ’m kent, versie twee een toon hoger of lager. De meeste mensen weten dan precies wat het origineel is. Dat betekent dat je een goed geheugen hebt voor toonhoogte. Ons relatieve gehoor is ook vrij goed. We herkennen de melodie van een liedje, ook als dat hoger, lager, langzamer of sneller wordt afgespeeld. Shazam (een app die liedjes herkent. red.) kan dat niet. Dieren, bijvoorbeeld vogels, ook niet. Die denken: het is een andere vogel.”

Dus iedereen is hartstikke muzikaal?

“Er zijn wel gradaties. Sommige mensen hebben weinig gevoel voor maat, en zullen dus niet zo goed kunnen dansen. Dat is jammer voor hen, maar voor ons onderzoek erg interessant.”