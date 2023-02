Benefietconcert voor Oekraïne in de Lutherse Kerk: ‘Na een jaar wordt de aandacht voor de oorlog minder’

Beeld Sterre Kranenburg

Wat kunnen bezoekers van het concert verwachten?

“Het wordt een avond met veel mooie muziek van internationaal bekende musici zoals zangeres Maryana Golovchenko, het Maisky Trio en piepjong talent, zoals de 9-jarige Yulianna Beziazychna. De avond wordt onder meer georganiseerd door de UvA, de Davidsbündler Music Academy, de ambassade van Oekraïne in Nederland en ondersteund door Stichting Trida. Jet Berkhout presenteert en burgemeester Femke Halsema opent de avond. Oekraïense vluchtelingen hebben gratis toegang tot het concert dat ook via een livestream online is te volgen.”

Waarom blijft een benefietavond belangrijk?

“Na een jaar wordt de aandacht voor de oorlog minder, toch moeten we niet vergeten wat voor vreselijke dingen er dagelijks in Oekraïne gebeuren. Voor de Oekraïners betekent de morele support vanuit het buitenland enorm veel. Muziek is ons wapen in de strijd, zo vechten we terug en bieden we steun en troost.”

Waar gaat de opbrengst heen?

“Van de opbrengst gaat 75 procent naar het Medical en Humanitarian Aid-programma van het Oekraïense overheidsinitiatief United24. De resterende 25 procent gaat naar studiebeurzen voor Oekraïense kinderen die samen met hun moeders hun land moesten ontvluchten en nu hun muziekopleiding kosteloos voortzetten aan de Davidsbündler Music Academy in Den Haag, opgericht door de Oekraïense pianiste Anna Fedorova. Naast de ticketverkoop voor het concert is het ook mogelijk om een bedrag naar keuze te doneren.”

Kaarten (€50 en €15 voor studenten) via www.uva.nl, aanvang concert 20.00 uur in de Lutherse Kerk.