Bellas on Bikes: een wielerrenmerk voor en door vrouwen

Quirijn (blauwe blouse) en Jobien de Geus Beeld Marie Wanders

Wielerkleding van goede kwaliteit, die lekker zit, betaalbaar is en er ook nog eens modieus uitziet: de zoektocht van Jobien en Quirijn de Geus duurde eindeloos. Tweeënhalf jaar geleden verloren de zussen zich aan de sport, wat te verwachten was met een vader en broertjes die al jaren fanatiek wielrennen. “Het buiten zijn, het ­ontdekken van de omgeving, dat je het samen kunt doen. Dat maakt het zo leuk,” zegt Jobien.

Jobien en Quirijn de Geus zagen een gat in de markt voor comfortabele wielerkleding in opvallende prints en kleuren. Ze besloten er zelf in te duiken. Hun merk Bellas on Bikes is ontworpen voor de beginnende of ervaren fietser die het leuk vindt om een fanatiek rondje te rijden, maar daarna ook graag met vrienden biertjes drinkt op het terras. “Die combinatie vinden we zelf ook heel fijn,” zegt ­Jobien. De zussen hebben gekozen voor kwaliteit die niet al te duur is, want ‘zo’n fiets is ook al prijzig’.

Andreaskruisen

Vooraf voerden de ondernemers gesprekken met de beoogde doelgroep. Ze hoorden vaak hetzelfde: vrouwen willen er leuk uitzien op de fiets. “Je hebt al zo’n helm en bril op, dus wil je dat compenseren met een vrouwelijk pakje, dat voelt prettiger,” zegt Jobien. Daarnaast moet de kwaliteit niets te wensen overlaten.

Al in de testfase waren de zussen aangenaam verrast. “Toen ik het eerste sample in handen had, kreeg ik een stoot adrenaline. Je bent toch sceptisch van tevoren, maar het zag er beter uit dan verwacht,” zegt Quirijn. Beide zussen hebben tientallen kilometers in de proefexemplaren gefietst. “Als je je er zelf lekker in voelt, ben je al een hele stap verder.”

De huidige collectie wordt gemaakt in Azië en bestaat uit vijf shirts en drie fietsbroekjes die je met elkaar kunt combineren. Alle shirts zijn gemaakt van polyester en elastiek. Op de achterkant staan reflecterende strepen en vind je zakjes voor bijvoorbeeld een mueslireep en je pinpas. Het shirt accentueert de taille en sluit goed aan, waardoor de wind geen kans krijgt eronder te kruipen.

Een van de opvallendste items is de felrode Loco Local Elite jersey (€59,95), met drie Andreaskruisen op de borst. “Die loopt, zeker in Amsterdam, erg goed,” zegt Jobien trots. De fietsbroekjes (vanaf €69,95) zijn uitgerust met een zeem die speciaal is ­gevormd naar vrouwenbillen en ervoor zorgt dat zadelpijn uitblijft bij lange tochten. Door de bretels blijft het broekje op zijn plek.

“De wielersport groeit hard, zeker in onze leeftijdscategorie,” zegt Jobien. Tijdens de intelligente lockdown zagen de zussen dat meer mensen – en vooral vrouwen – op de fiets sprongen. Of de uitbraak van het coronavirus voordelig is geweest voor de onderneming? “In zekere zin wel. We wilden al live gaan deze zomer, maar de groeiende interesse in wielrennen gaf ons wel wat extra druk om Bellas on Bikes te lanceren.”

Jobien en Quirijn de Geus werken beiden, naast hun fulltimebaan als category manager en strategisch business developer, in de avonduren aan Bellas on Bikes en verdelen de taken onderling. Zwaar? Dat valt wel mee. “Het geeft ons juist veel energie, zeker om het samen te doen,” zegt Jobien. Quirijn beaamt: “We zijn naast zussen ook goede vriendinnen en vullen elkaar goed aan.”

Communitygevoel

De verkoop van de collectie verloopt via de webshop en communicatie gaat via sociale media. Op Instagram en Strava – een app waarmee je je sportprestaties kunt ­bijhouden en delen – wordt het merk regelmatig getagd. Quirijn: “Het is zo leuk om letterlijk steeds meer bellas on bikes te zien. Dat mensen er met plezier in fietsen en dat met ons delen.” Daardoor ontstaat een soort communitygevoel, zegt Jobien. “Onderling nieuwe routes ontdekken en bespreken, het vinden van een fietsmaatje of delen van jouw fietservaring. Dat is iets wat wij als merk zeker promoten.” Op die manier hopen ze dat Bellas on Bikes groter kan worden dan alleen een kledingmerk.

In de toekomst willen de zussen de collectie uitbreiden met accessoires zoals sokken en handschoentjes. Quirijn: “Ik vind het spannend om te ervaren of Bellas on Bikes op de lange termijn ook succesvol zal zijn. Zijn we over een paar jaar nog steeds uniek? Kunnen we ons blijven onderscheiden?”

Zelf wielrennen de zussen een à twee keer per week. Met vriendinnen, hun partners of met z’n tweeën. Ze dagen ­elkaar graag uit, om daarna een stuk appeltaart te gaan eten. “Dat hoort wel een beetje bij de sport,” zegt Quirijn. Maar er worden ook serieuze dingen besproken. Jobien, lachend: “We hebben heel wat vergaderd op de fiets.”