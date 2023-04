Belangrijk: houd je poep gezond, maar hoe? ‘Je kunt heel veel zelf doen’

Nationale Poepdag ligt een week achter ons, toch roept de Maag Lever Darm Stichting op achterom te kijken. Dat doen we, met spijsverteringsexpert Mark Bouwens (45).

Laten we eerst even achteromkijken naar de Nationale Poepdag, hoe verliep die?

“We hebben ons doel redelijk bereikt, want we hebben met een grappige naam aandacht gekregen voor een serieus onderwerp.”

Het serieuze onderwerp is achteromkijken na het poepen?

“Er vallen veel signalen op te maken uit je poep. Hoe vaak ga je, ga je regelmatig, wat is de geur, de structuur en de consistentie, de kleur, de vorm. Dat kan iets zeggen over een aandoening of een ziekte.”

Waarop moet ik letten bij het achteromkijken?

“Iedereen weet dat poep bruin is, soms een beetje lichter of wat donkerder, of zelfs een beetje roder als je bietjes hebt gegeten. Kijk je achterom en zie je dat je poep ineens pikzwart of heel bleek is, dan kan het raadzaam zijn even bij de huisarts aan de bel te trekken. Doe vooral ook onze onlinepoeptest.”

Zijn er ook tips en trucs qua poepen?

“Je kunt heel veel zelf doen. Eet voedsel met veel vezels, want van vezels houden de bacteriën in je darmen, en die houden je stoelgang gezond. Veel water drinken, flink bewegen – want als je beweegt, bewegen je darmen ook – ontspannen, goed slapen, geen alcohol, niet roken.”

Ik lees ook over poeptransplantatie, is dat de toekomst?

“Poeptransfusie staat nog in de kinderschoenen, het is nog niet zo gewoon als een bloedtransfusie, maar het kan bijvoorbeeld mensen helpen die in hun darmen niet genoeg gezonde bacteriën hebben. Dan wordt sterk verdunde gezonde poep, in feite dus de goede bacteriën, ingebracht bij de persoon met het probleem.”