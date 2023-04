Beknibbelt Albert Heijn op de huiskoffie?

Beeld Ted Struwer

Vorige week waren ze in de bonus. Deze week kan je drie pakken kopen en krijg je er een vierde gratis bij. Volgende week zijn ze nul euro, als je ze laat liggen moet je ze verplicht op locatie leegeten. Perla koffie, het huismerk van Albert Heijn, is altijd in de bonus en lijkt van de ene opvallende kortingscombinatie in de andere te gaan. Perla krijg je door je strot gedouwd, of je het nou wil of niet. Het wekt de indruk dat de supermarkt ervan af wil en het maar niet wil vlotten. De magazijnen liggen nog steeds vol met Perla, want de kortingsgolf duurt al ruim een jaar. Wat schuilt daarachter?

Herma Hutten klaagt op klachtenkompas.nl over de smaak van Perla. ‘Wij drinken al jaren Perla koffie. Mijn man het extra werk, ik decafé. Sinds een paar maanden is de koffie zo slap als wat. Komt dat door de crisis?’ Herma wil graag gecompenseerd worden; Albert Heijn heeft tot op heden niet gereageerd.

Rotte boon

“Ik vermoed dat AH zwaar aan het bezuinigen is op de inkoop van koffiebonen,” zegt levensmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer. Prijzen van koffiebonen zijn al een lange tijd aan het stijgen, legt hij uit, onder meer door tegenvallende oogsten en de groeiende wereldwijde vraag naar smaakvolle koffiebonen. En als je goedkope kwaliteit bonen inkoopt, is de kans groter dat er een rotte tussen zit. “Dan smaakt de hele handel direct bedorven.”

Er is nog geen rotte appel ontdekt in de Perla door Drikus Semmelink, gecertificeerd koffiebarista en tweemaal op de tweede plaats van de Nederlands kampioenschappen koffieproeven. Is de Perla koffie een goed bakkie pleur? “In mijn beleving voldoen ze wat betreft smaak voldoende aan de norm voor koffies met deze prijs: 3,79 euro per 250 gram.” De koffieproever stipt aan dat sommige boonsoorten duurder zijn geworden waardoor melanges van Perla aangepast kunnen zijn; dat maakt de supermarkt niet bekend. “Albert Heijn zal haar eigen merk sterk willen promoten naast de grote merkkoffies die zij ook in de schappen hebben. Op Perla valt dan de meeste winst te halen, ondanks de bonusprijzen, omdat ze ook producent zijn.”

Ik trek aan de mouw van Pauline van den Brandhof, woordvoerder van Albert Heijn. ‘Wat betreft de smaak en de eventuele receptuuraanpassingen, staat de kwaliteit van de koffie voorop.’ Genoteerd, maar wat is er dan veranderd? ‘Wij hebben geen meldingen ontvangen van smaakverandering.’ Wat ik lees: de klanten klagen niet bij ons, dus dan melden wij ook niets. En die aanhoudende bonus van Perla-producten? ‘Wij hebben eind vorig jaar een doorlopende 3+1 gratis actie voor onze klanten geïntroduceerd. Hier zie je dus het Bonus-­schapkaartje wekelijks hangen.” Maar waaróm? ‘Hier moet je het mee doen. Wij maken onze keuzes wat wij in de bonus doen.” Ik hou er een nare bijsmaak aan over.

