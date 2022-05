Bekijk kunst in de voormalige rechtbank – dan heb je daarna thuis wat om over te praten

Beeld Sophie Saddington

Het is een grijs, verlaten gebouw en tegenwoordig een antikraakonderkomen voor kunstenaars, maar de sporen van de rechtbank zijn nog niet uitgewist. Op de gang hangen bordjes die je wijzen naar de verschillende rechtszalen. Wanneer je de bordjes rechtdoor volgt en een witte deur doorgaat, kom je in een zaal die nu het decor is van een kunstgalerie.

De vierkante ruimte voelt klein door de metershoge grijze stenen muren met ronde lampen. Bij binnenkomst kijk je recht in een getekend hart in een frame. Links langs de muur volgt de rest van de tentoonstelling.

Het is anders dan kunstwerken presenteren vanuit je woonkamer. De Spaanse Diego Diez (27) heeft wel drie deurbellen geprobeerd, maar door deze dikke muren zijn bezoekers gewoon niet te horen. Diez is fotograaf van oorsprong, maar groeide uit tot kunstenaar en beheerder van hedendaagse kunst. In de afgelopen jaren gebruikte hij zijn huis als non-profitgalerie. Nu kiest hij met de ruimte die hij huurt in het pand aan de Parnassusweg voor wat meer toegankelijkheid. “In mijn huis voelde het altijd zo privé, en wat geheimzinnig ook wel.”

Diez gallery is een plaats voor kunst zonder filter. Van felgekleurde portretten tot kartonnen kunstwerken. Diez zoekt hiervoor naar een juiste mix van kunstenaars: uit binnen- en buitenland, jong en oud, opkomend en ervaren. Er is plek voor schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken, maar ook voor modeshows en muziek. “Ik wil met Diez gallery een plek zijn voor stellen om kunst te bekijken, zodat ze ’s avonds aan tafel iets hebben om over te praten.”

Diez gallery Parnassusweg 220

