Behoefte aan een suikerspinmachine? Met de app Biyu kun je hem lenen in plaats van kopen

Wat kan ik van u lenen?

“In de catalogus van Biyu staan op dit moment zo’n tweehonderd verschillende producten, variërend van gereedschap of een goede speaker tot een professionele poffertjesmaker en een suikerspinmachine – leuk voor een kinderfeestje. Met een abonnement van een tientje per maand kun je producten lenen. Je reserveert het en komt het bij een van onze hubs ophalen. Of je betaalt een beetje extra en dan komen we het bezorgen en weer ophalen.”

Waarom lenen en niet kopen?

“Omdat toegang hebben tot producten veel duurzamer is dan eigendom. Hoe meer mensen zelf kopen, hoe meer afval dat met zich meebrengt. Ook omdat de meeste mensen dan iets kopen van een lage kwaliteit, dat stuk gaat of weer weg wordt gedaan. Wij werken samen met degelijke merken die producten leveren die echt lang meegaan en waar veel mensen plezier van kunnen hebben.”

Is dat belangrijk voor u, duurzaamheid?

“We zullen echt anders moeten gaan leven dan we nu doen. Het is alleen vrijwel onmogelijk om het gedrag van mensen te veranderen. Ik geloof in het inzetten van technologie om de negatieve effecten van ons handelen als het ware op te vangen. Daardoor kun je in feite een soort barrière opwerpen tussen mens en natuur, om de natuur te beschermen.”

Wat zou u zelf wel willen lenen?

“Na jaren in het buitenland te hebben gewoond, kwam ik vorig jaar met nog maar twee koffers weer aan in Nederland. Een paar maanden geleden kocht ik mijn nieuwe huis, dus op dit moment kan ik bijna álles wel gebruiken.”