Behangwinkel Deco Home Brandeis in Nieuw-West sluit na 47 jaar de deuren

Door een zware periode in een financiële crisis besloten Rick (75) en Sandra (73) Brandeis hun behangwinkel Deco Home Brandeis in 2015 te verkopen. Nu, na 47 jaar, gaat de deur voorgoed dicht.

Rick en Sandra Brandeis openden in 1975 hun verf- en behangwinkel. Ze werden in hun omgeving voor gek verklaard toen ze een lening van 300.000 gulden afsloten om een eigen zaak te beginnen, maar eigenlijk konden zij niet anders. “We kunnen niet voor een baas werken,” vertelt Sandra.

Dat is niet de enige manier waarop hun anarchistische verleden als provo’s terugkomt in de winkel. “Eigenlijk ben ik erg tegen reclame, tegen geld verdienen op een heel commerciële manier, dus voor ons was de sociale dimensie van het werk ontzettend belangrijk,” legt Sandra uit.

Daarom was het voor Rick en Sandra bijna nog belangrijker om ook een buurthuis te zijn, waar iedereen welkom was. “Veel van de mensen die bij ons werkten konden nergens anders geplaatst worden, dus we hadden allerlei soorten werknemers – van meisjes met strakke naveltruitjes tot iemand die volledig getatoeëerd was.”

Om de hoek, bij Broodje Daan, werden broodjes gehaald voor de lunch, waarbij het personeel maar ook klanten aanschoven. Als op donderdag het einde van de dag werd aangekondigd met het nummer Hoogste tijd van Hazes, werden stapels pizzadozen de zaak binnengedragen, en wat hen waarschijnlijk het meest gewaardeerd maakte in de buurt, was de grote pot koffie die altijd klaarstond. “Koffie was de beste verkoper,” vertelt Rick.

Rick en Sandra verkochten hun winkel, die hun naam bleef houden, in 2015. De financiële crisis was een zware periode, die er bij Rick flink had ingehakt. “Ik was moe,” vertelt hij. Maar nu sluit Deco Home Brandeis, de winkel die bijna vijftig jaar lang een onlosmakelijk onderdeel was van hun leven, voorgoed. Sandra: “Zo’n winkel is je kindje en dat hij nu weg is, dat is toch lastig.”

Deco Home Brandeis Burgemeester De Vlugtlaan 17-19, Nieuw-West Opmerkelijk Om op te boksen tegen de bouwmarkten, die opkwamen in de jaren tachtig, maakten Sandra en Richard reclame op Radio Unique, een piratenzender. “Erg succesvol,” volgens Sandra. Voorganger De Verfbron, waar Richard werkte voordat hij Deco Home Brandeis opende met zijn vrouw. Bijzonder Deco Home Brandeis was lang een toonaangevende winkel binnen de behangwereld, wat leidde tot bezoeken van onder andere Designers Guild uit Londen, maar ook Ulf Moritz. Sandra: “De Billie Eilish van de behangontwerpers.”

